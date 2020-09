Pomigliano Jazz 2020: 25° edizione con i grandi del Jazz internazionale

Pomigliano Jazz © Titti Fabozzi

Un quarto di secolo di Jazz in Campania con il Pomigliano Jazz

Compie 25 anni il Pomigliano Jazz che si terrà dal 25 al 30 settembre 2020 in tanti splendidi luoghi della Campania. Un festival ideato e diretto da Onofrio Piccolo che ci propone ben sei giorni di grande musica dal vivo che seguono il grande concerto di anteprima sul Vesuvio con l’inedito duo Lionel Loueke e Daniele Sepe trasmesso in streaming 6 settembre pochi giorni fa.

Vi abbiamo anche già parlato del concerto speciale inaugurale che era previsto venerdì 25 settembre all’Anfiteatro romano di Avella con Enzo Avitabile e l’Orchestra Napoletana di Jazz, ma trasmesso in streaming per il maltempo.

Di seguito le prossime date di imperdibili concerti fino al 30 settembre hanno un costo simbolico di 5 euro tranne quello di domenica 27 che sarà gratuito.

26 Settembre | Pomigliano d'Arco, Teatro Gloria | ore 21:00 – Posto Unico: 5 euro – CLAUDIO ROMANO – Drums Unlimited: omaggio a Max Roach – FRANCO D'ANDREA e DJ ROCCA -D'Andrea meets Dj Rocca

27 Settembre | Vesuvio, Sentiero n. 9 Il fiume di lava | ore 10:00 – Ingresso a prenotazione MARCO ZURZOLO BANDA MVM Bandita Bagnoli

28 Settembre | Pomigliano d'Arco, Teatro Gloria | ore 21:00 – Posto Unico: 5 euro – GIOVANNI GUIDI – Angeli e Demoni – JAVIER GIROTTO – FRANCESCO NASTRO SEA INSIDE Quartet – Sea Inside

29 Settembre | Pomigliano d'Arco, Teatro Gloria | ore 21:00 – Posto Unico: 5 euro – ANDREA REA piano solo – ENRICO RAVA Quartet con GIANLUCA PETRELLA – Enrico Rava Special Edition

30 Settembre | Pomigliano d'Arco, Teatro Gloria | ore 21:00 – Posto Unico: 5 euro – Dj-set CPARKER – MARIA PIA DE VITO – Dialogues & Dreams

La XXV edizione di Pomigliano Jazz proseguirà poi a ottobre e novembre con una ulteriore attività anche in streaming. Il festival, infatti, presenterà la sezione Jazz in Campania con incontri, interviste e concerti con i protagonisti del jazz campano. Tutte le iniziative in programma si terranno in piena sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid vigenti.

