4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 25 al 27 settembre 2020

Palazzo dello Spagnuolo fotografato da © gaebal

Sono ripartite in sicurezza le visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con passeggiate sempre interessanti per scoprire, con degli esperti, i luoghi più belli della nostra terra

Ripartite in sicurezza le visite guidate nel weekend nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con visite guidate che ci faranno scoprire i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni.

Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Sabato 26 settembre – la Casina Vanvitelliana e il Colombario del Fusaro

Sabato 26 settembre alle ore 10.30 ci sarà una interessante visita guidata alla scoperta delle bellezze del Fusaro ed in particolare della splendida Casina Vanvitelliana e del Colombario, un’antica necropoli romana recentemente restaurata. La Casina Vanvitelliana fu fatta realizzare nel 1782 dal re Ferdinando IV di Borbone come un casino di caccia. Nel lago del Fusaro fu introdotta la coltivazione delle ostriche. Il Colombario, di epoca romana, si trova al bivio tra Viale Vanvitelli e Via Virgilio, e mostra delle sepolture ad inumazione e incinerazione, databili dal I secolo a.C. alla prima metà del III secolo d.C.

L’evento è curato dall’Associazione Addovà – Tour Napoli & Dintorni cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza

Appuntamento : ore 10 in Piazza G. Rossini, 1, presso l'ingresso della Casina Vanvitelliana di Bacoli.

Contributo : Il contributo a persona per la visita guidata è di 12 € a persona (incluso ingresso alla casina)

Organizzazione : dall'Associazione Addovà – Tour Napoli & Dintorni – previste misure di sicurezza e numero limitato di partecipanti – Prenotazione obbligatoria

: dall’Associazione Addovà – Tour Napoli & Dintorni – previste misure di sicurezza e numero limitato di partecipanti – Prenotazione obbligatoria Maggiori Informazioni: Visita alle bellezze del Fusaro.

Sabato 26 e Domenica 27 settembre – Visite serali speciali ai “segreti” del Teatro San Carlo

Da venerdì a domenica alle ore 18:00 sarà possibile effettuare una visita guidata serale speciale al Teatro San Carlo di Napoli. I partecipanti seguiranno le orme del percorso che effettuavano i Reali per raggiungere il Teatro dal loro vicino Palazzo. La visita consentirà di visitare anche la meravigliosa “Terrazza del passaggio segreto” che è stata recentemente recuperata e restaurata e continuerà poi per il percorso di visita normale del Teatro tra la monumentale sala storica, il foyer, la platea e i palchi di Gioachino Rossini e di Gaetano Donizetti, direttori musicali durante l’Ottocento.

L’evento è curato dal Teatro di San Carlo cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza

Appuntamento : Inizio visita ore 18,00 presso Biglietteria Teatro San Carlo Napoli

Contributo : 10 euro ticket intero e sarà gratuita per gli under 10. C'è un ticket speciale per le Famiglie di € 25 per 2 Adulti + 2 bambini/Ragazzi (Under18) + (eventuale terzo bambino/ragazzo tariffa €4).

Organizzazione : Teatro di San Carlo Napoli – previste misure di sicurezza ed è obbligatorio l'uso della mascherina; numero limitato di partecipanti – Per info: 081 7972331

: Teatro di San Carlo Napoli – previste misure di sicurezza ed è obbligatorio l’uso della mascherina; numero limitato di partecipanti – Per info: 081 7972331 Maggiori Informazioni: Percorsi di visita speciali al San Carlo

Sabato 26 e domenica 27 settembre – Visite gratuite alle Terme romane di via Terracina

Sabato 26 e Domenica 27 si terranno delle visite guidate straordinarie e gratuite al complesso archeologico delle terme Romane di Via Terracina. Un complesso molto importante alimentato dall’acqua del Serino e che arrivava fino alla Piscina Mirabilis di Bacoli ed allo stesso tempo serviva anche le grandi terme di Agnano. Le Terme sono un complesso posto all’interno della Facoltà d’Ingegneria di Via Claudio, nei pressi del cimitero di Fuorigrotta, raggiungibile facilmente anche con i mezzi pubblici.

Le visite sono gratuite e si tengono sia sabato che domenica ed è obbligatoria la prenotazione. L’evento è curato dal GAN Gruppo Archeologico Napoletano cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza

Appuntamento : 26 e 27 settembre con turni di visita ore 10.00 – 11.00 – 12.00.

Contributo: l'accesso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione

Organizzazione : GAN Gruppo Archeologico Napoletano – previste misure di sicurezza e numero limitato di partecipanti – Gratuito con obbligatoria la prenotazione

: GAN Gruppo Archeologico Napoletano – previste misure di sicurezza e numero limitato di partecipanti – Maggiori Informazioni: Visite guidate gratuite alle Terme Romane

Sabato 26 e Domenica 27 settembre – Il Miglio Sacro alla Sanità

Sia Sabato che Domenica una straordinaria passeggiata che si chiama Il Miglio Sacro e ci porterà alla scoperta di luoghi bellissimi che si trovano nel giro di un miglio a partire dalle Catacombe di San Gennaro. Percorrere il Miglio Sacro significa andare alla scoperta delle bellezze del Rione Sanità, quel rione di Napoli dove hanno vissuto popoli diversi e dove un tempo passavano in carrozza papi, re e cardinali. Una visita guidata ed un percorso speciale che ci porterà in ben sei luoghi diversi e straordinari che ci faranno scoprire un altro e bellissimo volto nascosto della città. Si parte alle 9: 00 dall’ingresso delle Catacombe di San Gennaro, le grandi Catacombe di Napoli in Via Capodimonte 13 vicino alla Basilica del Buon Consiglio. La passeggiata termina nei pressi di Piazza Cavour dopo aver visitato ben sei straordinari luoghi di Napoli. Il tour dura circa 3 ore e 30 minuti.

Ecco le tappe: Catacombe di San Gennaro, Basilica di San Gennaro extra moenia, Basilica di Santa Maria della Sanità, Cripta delle Catacombe di San Gaudioso (esterno), Basilica di San Severo fuori le mura e Cappella dei Bianchi con visita esclusiva all’opera “Il figlio velato” di Jago, Palazzo Sanfelice e dello Spagnuolo.Porta San Gennaro. Il tour termina nei pressi di P.zza Cavour

Appuntamento : L'appuntamento è alle ore 9:00 presso la biglietteria delle catacombe di San Gennaro in Via Capodimonte 13, accanto alla basilica del Buon Consiglio.

Contributo : € 15 intero o € 13 per under 18, over 65, studenti.0-6 anni gratuito.

Organizzazione : Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall'emergenza. – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714

: Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall’emergenza. – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714 Maggiori Informazioni: – Il Miglio Sacro alla Sanità

