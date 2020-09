Notte Internazionale della Luna al Museo Ferroviario di Pietrarsa: ingresso a 3 euro

Osserviamo insieme la Luna è una serata speciale che si terrà al Museo di Pietrarsa con l’Unione Astrofili Napoletani

Venerdì 25 settembre 2020 a partire dalle ore 19:30, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ospiterà, all’interno dell’Anfiteatro, un evento tutto dedicato all’osservazione della Luna che, in quell’occasione sarà particolarmente vicino alla Terra.

L’evento si chiama “Osserviamo insieme la Luna” e si terrà durante la Notte Internazionale di Osservazione della Luna promossa dalla NASA e, in Italia, dall’Istituto Nazionale di Astrofisica.

Osserviamo insieme la Luna a Pietrarsa

Una serata veramente speciale che si terrà presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, in Via Pietrarsa, a San Giovanni a Teduccio, dalle 19.30 alle 22.30.

I partecipanti saranno guidati nelle osservazioni della luna e nell’osservazione del cielo grazie ai telescopi dell’UAN che saranno distribuiti in diverse postazioni. Durante la serata si potrà anche visitare il Museo e prendere un aperitivo, a pagamento, al lounge bar del binario borbonico.

La serata gode del patrocinio morale dell’INAF-OACN, Istituto Nazionale di Astrofisica – Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Napoli.

Le postazioni dell’UAN Unione Astrofili Napoletani al Museo di Pietrarsa

L’Unione Astrofili Napoletani allestirà alcune postazioni per la serata:

UAN-Point: postazione esterna in Arena dove saranno fornite informazioni al pubblico sull’UAN e sulla serata e dove si potranno ritirare brochure UAN, la mappa con il Cielo del Mese di Settembre, un segnalibro con le fasi lunari, il Lunametro e i filtri in plastica, monouso e personali, per effettuare le osservazioni al telescopio. Sarà distribuito anche l’Attestato personale di Partecipazione alla Notte Internazionale della Luna. Sarà presente tutta la serata;

COSTELLAZIONI e MITI : una postazione esterna in Arena in cui il pubblico sarà guidato all'orientamento in cielo e al riconoscimento delle principali costellazioni visibili ad occhio nudo, tramite l'uso di un laser puntatore. Saranno spiegati anche i miti legati alle costellazioni. Sarà presente tutta la serata;

: una postazione esterna in Arena in cui il pubblico sarà guidato all’orientamento in cielo e al riconoscimento delle principali costellazioni visibili ad occhio nudo, tramite l’uso di un laser puntatore. Saranno spiegati anche i miti legati alle costellazioni. Sarà presente tutta la serata; TELESCOPIO : una postazione esterna in Arena con un telescopio per l’osservazione della Luna e con spiegazione di ciò che si osserva.

: una postazione esterna in Arena con un telescopio per l’osservazione della Luna e con spiegazione di ciò che si osserva. SALA CINEMA con proiezioni multimediali sulla Luna che inizieranno nei seguenti orari: 20:30-21:00-21:30. Ciascuna dura 15/20 minuti;

In caso di maltempo, le postazioni esterne non potranno essere presenti, ma resteranno la sala cinema e l’UAN-Point. Quest’ultima, infatti, sarà spostata all’interno del padiglione accanto alla sala cinema.

Organizzazione della serata

Per evitare assembramenti, il pubblico avrà accesso all’Arena in numero non superiore alle 30/40 unità per volta in modo da essere distribuito nelle 3 postazioni rispettando le distanze di sicurezza.

L’uso della mascherina è obbligatorio e tutti i soci UAN la indosseranno. Al pubblico saranno distribuiti filtri in plastica per effettuare le osservazioni.- Per la serata speciale Costo del biglietto d’ingresso al museo € 3,00 – Per informazioni e prenotazioni: museopietrarsa@fondazionefs.it o 081 472003

