Escursione Naturalistica all’Oasi del WWF Cratere degli Astroni a Napoli

Napoli è una città incredibile che tra i mille luoghi stupendi da visitare ricchi di storia, arte e cultura possiede anche una bellissima e grande Oasi Naturalistica in città: la Riserva Statale Oasi WWF Cratere degli Astroni, un luogo unico e straordinario, la montagna a due passi dalla città.

Sabato 19 settembre 2020 dalle ore 16:00 alle 19:00 ci sarà una visita straordinaria all’Oasi del WWF Cratere degli Astroni assieme all’Associazione Napoli da Cima a Fondo che ci propone questa incredibile escursione naturalistica all’interno degli Astroni ad Agnano a due passi dalla città.

Guidati da esperti ambientali scopriremo questo grande cratere vulcanico appartenente alla caldera dei Campi Flegrei, che è l’unico che conserva al suo interno un ricco patrimonio di storia e biodiveristà.

L’Oasi è un polmone verde ricco di specie animali e vegetali e grazie alla sua morfologia unica regala panorami mozzafiato a chi li sa cercare.

La passeggiata all’interno dell’Oasi degli Astroni ci porterà alla base dell’edificio vulcanico per poi giungere, percorrendo un bellissimo sentiero alberato, ad una radura dove si potrà ammirare ‘Gennarino’, un’antichissima quercia, che si trova all’interno del grande parco naturale.

Poi l’itinerario proseguirà lungo una fitta vegetazione di aceri e carpini fino al lago grande che si costeggerà esplorando i punti di birdwatching.

Come partecipare all’Escursione Naturalistica agli Astroni

L’evento è organizzato dall’Associazione Napoli da Cima a Fondo composta da laureati esperti in scienze Ambientali e Naturali e si terrà all’interno della Riserva Statale Oasi WWF Cratere degli Astroni di Agnano a Napoli. Per partecipare si raccomanda abbigliamento comodo e scarpe da passeggiata.

L’appuntamento è per Sabato 19 settembre 2020 alle ore 15.45 all’ingresso dell’Oasi in via Agnano agli Astroni 468, Napoli e il Contributo associativo è di 15€ a persona. Bambini gratis fino a 4 anni e 10€ dai 5 ai 14 anni. Il costo comprende biglietto di ingresso all’Oasi + guida autorizzata.

La durata sarà di 3 ore circa su una lunghezza di 3 km circa e con difficoltà minima E (escursionistica). Prenotazione obbligatoria e informazioni: Napoli da Cima a Fondo: 371 3196745 – info@napolidacimaafondo.org

