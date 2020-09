Elisa in un concerto straordinario al Real Belvedere di San Leucio

Il 15 settembre 2020 al Real Belvedere di San Leucio a Caserta ci sarà un concerto straordinario di Elisa. Il Live, assieme ai 2 successivi che si terranno a Vicenza e a Cattolica, sarà dedicato al suo team e gli incassi andranno a loro, ai tecnici e ai musicisti, che la accompagnano sempre nei suoi concerti per sostenerli perché nel loro settore non è ancora avvenuta una vera ripresa.

Il Concerto a San Leucio e gli altri due in programma seguiranno lo slogan “restiamo uniti” e “più forti insieme”, e gli incassi andranno al grande gruppo di tecnici e musicisti che accompagna Elisa nei suoi concerti dal vivo.

I biglietti per il concerto a San Leucio del 15 settembre 2020 costeranno tra i 39 e i 69 euro. Gli altri concerti si terranno il 17.09.2020 in Piazza Dei Signori a Vicenza e il 19 settembre 2020 all’Arena della Regina a Cattolica.

Elisa Toffoli ha commentato la sua scelta sui social in questo modo:

«Torniamo perché serve tornare, e a me piace fare quello che serve, per la mia famiglia sulle ruote, i miei musicisti e la mia crew. Come è stato anche per il concerto a Fusine, tutto il ricavato di questi nuovi concerti andrà interamente a tutta la mia crew, ai tecnici e ai miei musicisti, per sostenerli in questi mesi in cui nel nostro settore non è ancora avvenuta una vera ripresa e non è prevista almeno fino alla primavera del 2021 o probabilmente oltre. La musica è cibo per l’anima. Vi aspettiamo come sempre e più di sempre e non vediamo l’ora. We Are One».