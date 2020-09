Yoga nel Giardino Segreto della Reggia di Portici

Un pomeriggio speciale nei giardini della Reggia di Portici con pratica di Yoga nidra

Domenica 13 settembre 2020 alle 17:30 ci sarà un evento da non perdere nella splendida Reggia di Portici, organizzato dal MUSA, i Musei della Reggia di Portici, alla scoperta della pratica yoga nel Giardino Segreto delle Reggia di Portici.

Nel fresco dei giardini della stupenda Reggia un incontro che è stato organizzato in maniera tale da consentire la partecipazione ed il percepimento dei benefici della pratica yoga anche da parte di chi normalmente non svolge attività fisica. Un percorso che aiuta a lasciarsi andare ed accogliere il dono del benessere psicofisico.

I partecipanti all’evento potranno anche visitare, prima dell’inizio dell’evento, gli spazi del Centro Museale (Museo Ercolanense e Appartamento storico) previa esibizione del biglietto.

Si consiglia di indossare abiti comodi, di portare un tappetino da distendere sull’erba, uno spray antizanzare ed un pareo o una leggera coperta per la pratica di yoga nidra, in quanto con il rilassamento la temperatura del corpo si abbassa ed è importante essere ben caldi.

Come partecipare all’incontro Yoga nella Reggia di Portici

L’evento si terrà dalle 18 in poi e l’appuntamento è alle 17:30 presso la biglietteria della Reggia di Portici, via Università 100 in modo da far visitare ai partecipanti, prima dell’inizio, gli spazi del Centro Museale (Museo Ercolanense e Appartamento storico) previa esibizione del biglietto.

Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione online sul sito del centro Musa o anche qui . Il pagamento verrà effettuato in loco. Sono ammessi minimo 10 massimo 50 partecipanti ed il contributo organizzativo unico è di 8,00 euro, gratuito under 6. Per l’evento sarà possibile parcheggiare gratuitamente all’interno del Complesso.

Evento ufficiale organizzato da MUSA, i Musei della Reggia di Portici

