Pietrarsa Express 2020: in treno storico da Napoli al Museo Ferroviario di Pietrarsa

Riprendono i viaggi in treno d’epoca dalla stazione di Napoli al Museo Ferroviario di Pietrarsa seguendo la linea ferrata della prima ferrovia realizzata in Italia

Riprendono domenica 13 settembre 2020 i viaggi del treno storico Pietrarsa Express, che collega la Stazione Centrale di Napoli al bellissimo Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. I viaggi del Pietrarsa Express per il 2020 si terranno anche a ottobre e a novembre 2020 e saranno effettuati a bordo di carrozze d’epoca Centoporte e Corbellini, trainate da locomotive elettriche E626.

Nei giorni previsti si potrà raggiungere il sito museale scegliendo tra le corse della mattina e del pomeriggio. Nel biglietto è compresa la visita libera del Museo di Pietrarsa, un sito unico nel suo genere in Italia e tra i più importanti in Europa, che ospita una collezione di 55 rotabili storiche, tra locomotive e eleganti convogli d’epoca.

A Pietrarsa ci sono in mostra anche arredi ed oggetti che raccontano la storia delle ferrovie italiane e del primo viaggio italiano che fu realizzato sulla Napoli – Portici in epoca Borbonica.

I prossimi appuntamenti mensili per le domeniche del 2020

13 e 27 settembre 2020

11 e 25 ottobre 2020

8 e 22 novembre 2020

Orari dei treni e costi

Il biglietto ferroviario del “Pietrarsa Express”, è comprensivo della corsa di andata e ritorno, e dà diritto all’ingresso gratuito e la visita libera del Museo il giorno stesso del viaggio. ORARI E FERMATE (validi per le date 13 e 27 settembre)

Napoli Centrale – Partenza ore 10.13 / Pietrarsa/S. Giorgio a Cremano – ore 10.41 / Portici/Ercolano – Arrivo ore 10.44 RITORNO 1 Portici/Ercolano – Partenza ore 12.42 / Pietrarsa/S. Giorgio a Cremano – 12.48/ Napoli Centrale – Arrivo ore 13.00

Portici/Ercolano – Partenza ore 12.42 / Pietrarsa/S. Giorgio a Cremano – 12.48/ Napoli Centrale – Arrivo ore 13.00 ANDATA 2 Napoli Centrale – Partenza ore 16.05 / Pietrarsa/S. Giorgio a Cremano – ore 16.26 / Portici/Ercolano – Arrivo ore 16.30

Napoli Centrale – Partenza ore 16.05 / Pietrarsa/S. Giorgio a Cremano – ore 16.26 / Portici/Ercolano – Arrivo ore 16.30 RITORNO 2 Portici/Ercolano – Partenza ore 19.12 / Pietrarsa/S. Giorgio a Cremano – ore 19.18 / Napoli Centrale – Arrivo ore 19.35

Prezzo biglietto

Intero andata e ritorno: 12 € adulti

Bambini 4 – 12 anni non compiuti: 6 €

Bambini fino a 4 anni non compiuti senza posto a sedere: gratis

Per i viaggiatori che effettuano la sola corsa di andata o ritorno o per la tratta da Portici-Ercolano a Pietrarsa-S. Giorgio a Cremano e viceversa, si applica lo sconto del 50% sulle tariffe indicate, con l’esclusione dell’ingresso gratuito al Museo di Pietrarsa.

A seguito delle disposizioni vigenti per l’emergenza Fondazione FS ha attivato misure e iniziative in materia di sicurezza per viaggiatori e dipendenti.

Gli altri viaggi con i treni storici in Campania

In Campania è possibile effettuare altri viaggi su dei bellissimi e originali trani storici.

l’Archeotreno: da Napoli Centrale a Pompei, Paestum e Sapri in treno storico – Ripartono i viaggi dell’Archeotreno Campania che ci porteranno in treno storico dal centro di Napoli a Ercolano, Pompei, Paestum, Ascea, Salerno, Pontecagnano e Sapri. Le splendide località archeologiche in Campania su treni d’epoca. Una volta al mese. Riparte l’Archeotreno Campania

Ripartono i viaggi dell’Archeotreno Campania che ci porteranno a Ercolano, Pompei, Paestum, Ascea, Salerno, Pontecagnano e Sapri. Le splendide località archeologiche in Campania su treni d’epoca. Una volta al mese. l’Irpinia Express: in giro in treno storico nella verde Irpinia: Anche in Irpinia si potrà andare in treno storico sulla antica tratta Avellino-Rocchetta che ci porterà nelle magnifiche valli irpine alla scoperta delle eccellenze dell’irpinia. In varie occasioni Irpinia Express ci porterà nei luoghi più caratteristici associandoli a tanti eventi dal giro delle valli del vino alla StreetArt&Medioevo, o allo Slow Food nella terra del Carmasciano, L’Irpinia Express

Quando: settembre, ottobre e novembre 1 volta al mese

settembre, ottobre e novembre 1 volta al mese Prezzo biglietto: dal 6 ai 12 €

dal 6 ai 12 € Contatti e informazioni: Sito Pietrarsa – 081 472003

