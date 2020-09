Scena mitica, incontri con i mondi classici agli Scavi Archeologici di Pompei

Incontri di riflessione sul mito tra letteratura e teatro e “lectiones” al Teatro Grande, alla Villa di Arianna a Castellammare e al cinema Montil

Dall’ 11 al 25 settembre 2020, e poi con altri incontri a ottobre e novembre, si terrà a Pompei la rassegna “Scena mitica. Incontri con i mondi classici” organizzata dal Parco archeologico di Pompei con la collaborazione dell’associazione “A voce alta”.

Scena mitica. Incontri con i mondi classici è stata divisa in due sezioni con la prima, che si chiama “Storie di seduzione e castigo” che prevede due incontri, al Teatro Grande di Pompei e uno a Villa Arianna a Castellammare, dedicati alla mitologia antica. Negli incontri una riflessione sul mito tra letteratura e teatro con le letture di tre Signore della scena italiana.

Si inizia con “Leda e il cigno”, l’11 settembre alle ore 17.30 al Teatro Grande degli Scavi, con una Lectio di Laura Pepe e la lettura scenica di Elena Bucci cui seguirà il 18 settembre, a Villa Arianna, alle ore 17.30, “Arianna e Teseo”, la Lectio di Corrado Bologna, accompagnata dalla lettura scenica di Valentina Carnelutti. L’ultimo dei tre incontri di nuovo al Teatro Grande di Pompei, il 25 settembre alle ore 17.30 sul mito di “Diana e Atteone” con una Lectio di Gennaro Carillo e lettura scenica di Federica Rosellini.

La seconda parte dedicata al cinema italiano

La rassegna continuerà poi a ottobre e novembre con la seconda parte dal titolo “Che cosa è stato il cinema italiano” in programma al Cinema Montil di Castellammare di Stabia dove si presenteranno, sempre gratuitamente, grandi film del nostro cinema.

Si inizia con Viaggio in Italia di Rossellini, cui seguirà la proiezione di tanti bei film rappresentativi di una stagione in cui il cinema italiano raggiunse il suo massimo splendore con grandi capolavori. Si vedranno infatti Una giornata particolare di Ettore Scola, I mostri e Il sorpasso di Dino Risi, La donna scimmia di Marco Ferreri, Todo modo di Elio Petri tanti classici intramontabili nel tempo molte di cui restaurate e presentate in maniera straordinaria.

Il progetto è organizzato dal Parco archeologico di Pompei con la collaborazione dell’associazione A voce alta, presieduta da Marinella Pomarici. La curatela è e di Massimo Osanna, Direttore del Parco Archeologico di Pompei e di Gennaro Carillo, professore ordinario di Storia del pensiero politico nell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e alla Federico II. Per la sezione cinema ci si vale della collaborazione di Stefano Francia di Celle, Direttore del Torino Film Festival e curatore della sezione Classici della Mostra del Cinema di Venezia.

Per gli spettacoli al Teatro Grande e Villa Arianna : partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria al seguente indirizzo mail scenamitica@gmail.com per un massimo di 200 persone. La disposizione del pubblico sarà soggetta alle misure di distanziamento sociale previste dalla normativa vigente.

: partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria al seguente indirizzo mail scenamitica@gmail.com per un massimo di 200 persone. La disposizione del pubblico sarà soggetta alle misure di distanziamento sociale previste dalla normativa vigente. CInema Montil Castellammare di Stabia: Partecipazione gratuita fino ad esaurimento posti Il calendario delle proiezioni sarà a breve comunicato sul sito ufficiale

