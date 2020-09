Marigliano in Jazz 2020 gratis nel parco del Castello Ducale

Arriva la 13° edizione del Marigliano in Jazz nel suggestivo scenario del parco del Castello Ducale di Marigliano con ingresso libero su prenotazione obbligatoria

Il Marigliano In Jazz, una manifestazione artistica di taglio internazionale, ha superato di gran lunga il traguardo degli oltre dieci anni e anche per questa 13° edizione il Marigliano in Jazz continua a proporre, anche in questo difficile periodo, musica e ospiti di qualità mantenendo sempre un livello di eccellenza.

Un evento ideato e promosso dall’Associazione Culturale Skidoo e patrocinato dal Comune di Marigliano e dalla Pro Loco che si svolgerà quest’anno nel suggestivo scenario del parco del Castello Ducale di Marigliano.

Due i concerti presentati con esponenti importanti della musica jazz, quali l’Amato-Santaniello quartet e il Carlo Lomanto & Emilia Zamuner duo. I concerti avranno inizio alle ore 21:00 nel pieno rispetto della normativa vigente per l’emergenza, con distanziamento e mascherine; l’ingresso sarà libero ma con prenotazione obbligatoria.

Marigliano in Jazz – XIII edizione

giovedì 10 settembre ore 21 – Amato-Santaniello quartet – con Giovanni Amato: tromba e flicorno Andrea Santaniello: sax baritono, Antonio “Caps” Capasso: hammond, Pasquale Fiore: batteria.

sabato 12 settembre ore 21 – Carlo Lomanto & Emilia Zamuner duo – con Carlo Lomanto: voce e chitarra e Emilia Zamuner: voce.

Marigliano in Jazz 2020: prezzi, orari e date

Quando: 10 e 12 settembre 2020

Castello Ducale di Marigliano Prezzo biglietto: ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria Prenotazione obbligatoria: info@mariglianoinjazz.it – 3296157789 – fornire nominativi dei prenotati e, se possibile, i numeri delle carte di identità valide o altro documento di riconoscimento, per le norme sul tracciamento.

info@mariglianoinjazz.it – Contatti e Informazioni: Facebook

