Concerto gratuito di Edoardo Bennato all’Anfiteatro Romano di Avella

Sarà gratuito il concerto di Edoardo Bennato all’Anfiteatro Romano di Avella, la cittadina nell’avellinese vicinissima a Baiano e facilmente raggiungibile da Napoli con l’autostrada per Avellino

Si terrà mercoledì 9 settembre 2020 alle ore 21 il concerto di Edoardo Bennato “Da Rossini al Rock” e sarà ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Il cantautore napoletano, che già si è esibito Venerdì 7 agosto gratuitamente a Napoli all’Arena Flegrea assieme al fratello Eugenio in un bellissimo concerto inedito, replicato anche in altre città campane questa estate, proporrà i suoi brani più celebri e una selezione di successi classici e rossiniani accompagnato dal “Quartetto Flegreo”, un quartetto d’archi e dalla sua “Be Band”.

Edoardo Bennato con il concerto “Da Rossini al Rock” avvicina due generi musicali diversi portando sul palco una musica classico operistica, con richiami anche alle opere di Rossini, e i suoi brani rock tratti dal suo ultimo album “Pronti a salpare”.

Un concerto, della cui gratuità si è saputo in queste ore, che si unisce alla tre giorni di musica che si terrà nell’Anfiteatro Romano di Avella per Campania by Night, la rassegna di eventi estivi promossa da Scabec che partecipa all’Avella Art Festival.

Un festival che si ripete da anni per valorizzare la bella cittadina irpina e la sua area archeologica risalente al I secolo a.C.

Al concerti di Bennato c’è l’ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria ed è previsto il solo pagamento della prevendita di 2 euro sul sito Azzurroservice.

Altri eventi gratuiti all’Avella Art Festival

Oltre al concerto di Bennato Giovedì 10 settembre alle ore 21 all’Anfiteatro di Avella ci sarà un altro live gratuito da non perdere del “Joe Barbieri Quartet”. Barbieri sarà in concerto con la sua bella musica e le sue contaminazioni jazz con Antonio Fresa al pianoforte, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Bruno Marcozzi alla batteria e percussioni. Maggiori informazioni per partecipare al concerto di Joe Barbieri

L’ultimo evento gratuito di questa settimana all’anfiteatro di Avella si terrà venerdì 11 settembre alle ore 21 con “Le avventure del principe Achmed” e riguarda la sonorizzazione dal vivo di uno dei primi film di animazione della storia del cinema. Un evento a cura dell’ensemble Dissonanzen, con musiche di Marco Sannini, con Tommaso Rossi ai flauti, Marco Sannini alla tromba, Carlo Lomanto, voce e live electronics e Ciro Longobardi, sintetizzatore ed effetti. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite.

