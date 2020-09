Napoli Teatro Festival Italia 2020: 5 spettacoli per la Sezione Internazionale

Cinque nuovi eventi per la Sezione Internazionale del Napoli Teatro Festival che completa il grande successo dell’edizione 2020

Cinque nuovi eventi al Teatro Bellini e al Teatro Politeama di Napoli per la Sezione Internazionale del Napoli Teatro Festival Italia che chiuderà il grande successo dell’edizione 2020 del Festival.

In questo anno particolare il Napoli Teatro Festival Italia ha raggiunto circa 10.000 gli spettatori in oltre 130 spettacoli che si sono svolti per tutto il mese di luglio in luoghi all’aperto a Napoli e in Campania. Il NTFI è stata la prima grande manifestazione culturale nella regione dopo la chiusura.

Ed ora, tra settembre 2020 e febbraio 2021, il Napoli Teatro Festival Italia ritorna proponendoci la Sezione Internazionale con grandi artisti come il belga Jan Fabre, la pluripremiata attrice britannica Charlotte Rampling, il coreografo greco Dimitris Papaioannu, pioniere della danza contemporanea e poi il regista siriano Ramzi Choukair e quello del Kuwait Sulayman Al-Bassam.

La Sezione Internazionale del Napoli Teatro Festival Italia

La nuova rassegna, completa l’edizione 2020 della manifestazione diretta da Ruggero Cappuccio, e prevede cinque eventi, i primi quattro al Teatro Bellini, l’ultimo al Politeama, tutti alle ore 21:00. L’evento è realizzato col sostegno della Regione Campania e col contributo del ministero dei Beni culturali.

Sabato 12 e domenica 13 settembre 2020 alle 21:00 – teatro Bellini di Napoli – Resurrexit Cassandra, di e regia di Jan Fabre su un poetico testo di Ruggero Cappuccio.

Martedì 22 e mercoledì 23 settembre 2020 alle 21:00 – teatro Bellini di Napoli – Y-Saidnaya – di e regia di Ramzi Choukair. teatro arabo protagonista al Bellini

Venerdì 2 e sabato 3 ottobre alle 21:00 teatro Bellini di Napoli – I Medea di e regia di Sulayman Al-Bassam, drammaturgo celebrato nel mondo perché riscrive il mito con di audace attualità.

Mercoledì 30 dicembre 2020 alle 21:00 – teatro Bellini di Napoli – Shakespeare-Bach con Charlotte Rampling e Sonia Wieder-Atherton – suite per violoncello tessuta sulla partitura dei Sonetti di Shakespeare e delle musiche di Bach.

Sabato 6 e domenica 7 febbraio 2020 ore 21:00 – teatro Politeama di Napoli – New York di Dimitris Papaioannu – New York è il titolo provvisorio della nuova creazione di Papaioannu uno spettacolo internazionale di grande prestigio che ha coinvolto per le audizioni più di 500 performer e danzatori provenienti da tutto il mondo.

Anche altri eventi per il Napoli Teatro Festival Italia

Oltre alla Sezione Internazionale del Napoli Teatro Festival Italia ci saranno anche altri tre eventi.

Dal 18 gennaio al 28 febbraio al Chiostro di San Domenico Maggiore si terrà una mostra con ingresso gratuito , dal titolo Bestiario teatrale . Emma Dante e la Compagnia Sud Costa Occidentale.

Il 26 settembre alle ore 21:00 al Teatro Bellini di Napoli per la Sezione dei Progetti Speciali verrà presentato #Foodistribution I Eden. Quando eravamo edera, di Manovalanza Teatro

Il 7 ottobre alle ore 21:00 al Teatro Bellini di Napoli per la Sezione Danza andrà in scena Camille, uno spettacolo ispirato dall'omonima opera di Dacia Maraini e dedicato alla sorella del celebre poeta Paul Claudel, che fu allieva dello scultore e pittore francese Auguste Rodin.

Anche per questi spettacoli il Napoli Teatro Festival Italia favorirà la partecipazione del pubblico attraverso una politica di prezzi popolari (da 8 a 5 euro) e prevedendo l’ingresso gratuito per le fasce sociali più deboli. I biglietti saranno in vendita, a partire da giovedì 3 settembre, on line sul sito ufficiale e presso i punti vendita autorizzati.

