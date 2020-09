Visite straordinarie alla scoperta dei segreti del Teatro di San Carlo

Visite straordinarie nei weekend di settembre che consentiranno di conoscere anche la meravigliosa “Terrazza del passaggio segreto”, il percorso segreto utilizzato dai Reali per raggiungere da Palazzo Reale il Teatro di San Carlo

In tutti i quattro weekend di settembre 2020, dal venerdì alla domenica alle ore 18:00, sarà possibile effettuare una visita guidata serale “speciale” al Teatro San Carlo di Napoli che condurrà i partecipanti sulle orme del percorso che effettuavano i Reali per raggiungere il Teatro dal loro vicino Palazzo.

La visita consentirà di visitare anche la meravigliosa “Terrazza del passaggio segreto” che è stata recentemente recuperata e restaurata e continuerà poi per il percorso di visita normale del Teatro tra la monumentale sala storica, il foyer, la platea e i palchi di Gioachino Rossini e di Gaetano Donizetti, direttori musicali durante l’Ottocento.

Le “visite speciali” al San Carlo nei weekend di settembre 2020

Le “visite speciali” dei weekend di settembre dureranno circa 1 ora e 15 minuti e potranno partecipare fino ad un massimo di 20 visitatori con prenotazione consigliata.

Il nuovo itinerario di visite guidate sarà disponibile tutti i weekend di settembre, dal venerdì alla domenica alle ore 18.00 e costerà 10 euro ticket intero e sarà gratuita per gli under 10. C’è un ticket speciale per le Famiglie di € 25 per 2 Adulti + 2 bambini/Ragazzi (Under18) + (eventuale terzo bambino/ragazzo tariffa €4).

Tutte le visite si svolgono nel pieno rispetto delle norme vigenti di sicurezza: durante il tour è obbligatorio per i visitatori indossare la mascherina, all’ingresso il personale dedicato provvederà alla misurazione della temperatura. I visitatori saranno, inoltre, invitati a lasciare i propri dati personali all’ingresso e questi saranno conservati per un periodo di 14 giorni.

Restano possibili le altre visite guidate al magnifico Teatro San Carlo di cui vi abbiamo già parlato.

Per info: 081 7972331 – 412 @: visiteguidate@teatrosancarlo.it – biglietteria@teatrosancarlo.it – Teatro di San Carlo Napoli