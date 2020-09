UniMusic Festival 2020: la Nuova Orchestra Scarlatti suona nei luoghi più belli di Napoli

© Barbara di Donato

Per il secondo anno consecutivo la Nuova Orchestra Scarlatti e l’Università ‘Federico II’ di Napoli presentano UniMusic portando la buona musica classica in straordinarie location del centro storico di Napoli, patrimonio UNESCO

Da martedì 8 settembre a domenica 30 settembre 2020 nel centro storico di Napoli, patrimonio mondiale dell’UNESCO, ritorna l’ UniMusic Festival 2020, ideato e realizzato per il secondo anno dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università ‘Federico II’ di Napoli.

La musica più bella verrà presentata, per tutto il mese di settembre 2020, in luoghi straordinari del nostro centro storico, ricco di cultura e di bellezza, tra la chiesa di San Lorenzo Maggiore, cuore millenario della città, la splendida chiesa barocca di San Marcellino e Festo e il maestoso Cortile delle Statue della Federico II, cuore del complesso Universitario di Mezzocannone che si trova nel grande Ex Collegio Massimo dei Gesuiti.

Un festival, vario e raffinato, che presenta un fitto cartellone di appuntamenti sinfonici e cameristici , da Beethoven a Morricone, da Vivaldi a Piazzolla. Uno straordinario festival musicale per ripartire tutti assieme nel segno della musica, della cultura, della bellezza.

Anche iniziative gratuite a UniMusic Festival 2020

I concerti della Nuova Orchestra Scarlatti costeranno dai 6 agli 11 euro ognuno ma ci sarà anche uno speciale concerto ad ingresso gratuito da non perdere nel nuovo Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio con musiche di A. Dvorak, R. Strauss.

In più in collaborazione con il Centro Musei della Federico II con il biglietto dei concerti del Festival UniMusic sarà possibile visitare i Musei Scientifici della Federico II gratuitamente giovedì 10, 17 e 24 settembre dalle ore 9 alle ore 13.30. Per le modalità di accesso 081 2537587.

UniMusic Festival 2020 – programma

8 – SETTEMBRE ORE 20.30 – CHIOSTRO DI SAN LORENZO MAGGIORE – Anteprima UniMusic Euterpe & Terpsicore – musiche di D. Gallo, G. Sammartini, G. Paisiello, D, Cimarosa, F. Strauss, D. Shostakovich e al NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI – flauto dolce Lorenza Maio soprano Chiara Polese corno Luca Martingano flauto Marilù Grieco clarinetto Gaetano Russo ballerini Lorenza Maio, Mirko Melandri – Costo biglietto: €11

musiche di D. Gallo, G. Sammartini, G. Paisiello, D, Cimarosa, F. Strauss, D. Shostakovich e al flauto dolce soprano corno flauto clarinetto ballerini Costo biglietto: €11 12 – SETTEMBRE ORE 19.30 – CORTILE DELLE STATUE – Concerto inaugurale – musiche di L. van Beethoven, H. Berlioz, R. Rodgers, G. Peter, B. Persico e al. ORCHESTRA SCARLATTI JUNIOR direttori Marco Attura, Gaetano Russo – con la partecipazione straordinaria di Maurizio De Giovanni – Costo biglietto: €6

musiche di L. van Beethoven, H. Berlioz, R. Rodgers, G. Peter, B. Persico e al. direttori con la partecipazione straordinaria di 13 – SETTEMBRE – ORE 20.30 – CORTILE DELLE STATUE – musiche di A. Vivaldi e al. NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI violino solista Salvatore Quaranta – Costo biglietto: €11

musiche di A. Vivaldi e al. violino solista 20 – SETTEMBRE – ORE 20.30 – CORTILE DELLE STATUE – Omaggio a Morricone – tromba solista Nello Salza – NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI – pianoforte Vincenzo Romano basso David Medina batteria Gianfranco Romano – Costo biglietto: €11

tromba solista pianoforte Vincenzo Romano basso David Medina batteria Gianfranco Romano – 22 – SETTEMBRE – ORE 20.00 – COMPLESSO UNIV. DI S. G. A TEDUCCIO – Serenate musiche di Dvorak, R. Strauss e al. i Fiati della NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI direttore Gaetano Russo Ingresso gratuito Free-entry

musiche di e al. direttore 24 – SETTEMBRE – ORE 19.30 – CHIESA DEI SS. MARCELLINO E FESTO – Scarlatti Camera musiche di A. Mozart, F. Durante – i Solisti della NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI – clarinetto solista Gaetano Russo – Costo biglietto: €11

musiche di clarinetto solista 26 – SETTEMBRE – ORE 19.30 – CHIOSTRO DI SAN LORENZO MAGGIORE – Sul Sur A South American Anthology – musiche di Dyens, E. Nazareth, A. Barrios, P. Nogueira, A. Yupanqui e al. CHI ASSO duo chitarra Valerio Celentano contrabbasso Marco Cuciniello – Costo biglietto: €11

musiche di e al. chitarra contrabbasso 27 – SETTEMBRE – ORE 20.30 – CORTILE DELLE STATUE – Les Quatro Estaciones Porteñas musiche di A. Piazzolla e al. – NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI – violino solista Daniela Cammarano – Costo biglietto: €11

musiche di A. Piazzolla e al. – violino solista 30 – SETTEMBRE – ORE 20.30 – CORTILE DELLE STATUE – Omaggio a Beethoven – NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI – pianoforte e direttore Stefano Miceli – Costo biglietto: €11

Maggiori informazioni – UniMusic Festival 2020

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata