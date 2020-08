Giffoni Jazz Festival 2020: grandi concerti nel Borgo Medioevale di Terravecchia

Il Giffoni Jazz Festival sceglie il Borgo Antico di Terravecchia con grandi concerti tra cui l’esclusiva nazionale del concerto di Avishai Cohen Trio

Si terrà dal 2 al 6 settembre al Borgo Antico di Terravecchia di Giffoni Vallepiana la seconda edizione del Giffoni Jazz Festival 2020 un evento organizzato dall’Associazione Culturale e Musicale “DeArt Progetti” con il patrocinio del Comune di Giffoni Vallepiana e del Giffoni Film Festival.

Bella l’apertura con l’anteprima del 31 luglio con Bill Laurance, & Michael League, ma il Festival entrerà nel vivo dal 2 al 6 settembre 2020 con un programma eccezionale che presenta proposte internazionali di qualità e grandi nomi del jazz italiano.

E infatti nel programma c’è un concerto in esclusiva di Avishai Cohen contrabbassista, compositore, cantante e bassista jazz israeliano di fama internazionale che ha collaborato con Chick Corea. Ma oltre a Cohen il Giffoni Jazz Festival 2020 propone più di 15 concerti racchiusi in un unico Festival e oltre 40 artisti, più due artisti di punta live e dj set con anche Stefano Di Battista, Nicola Conte, Antonio Faraò.

Il Festival si propone di creare un vero e proprio villaggio musicale ricco di concerti e jam session jazz. Un evento di cinque giorni con tanti live di musicisti nazionali e internazionali, jam e dj set di musica elettronica fino a tarda notte.

Giffoni Jazz Festival 2020 – programma

Mercoledi 2 settembre ingresso dalle ore 19:00

Area the place lounge bar & food

Resident trio feat. Antonio Scannapieco & Jam Jazz Session

00:00 Alfredo Dj Arnold Maddaloni

Piazza S. Egidio

ore 20:00 – Resident trio feat. Sebastiano Ragusa

ore 21:30 – ThreeOne (Tucci, Ionata, Deidda D.) feat. Giovanni Amato

ore 22.45 – STEFANO DI BATTISTA 4TET

Giovedi 3 settembre ingresso dalle ore 19:00

Area the place lounge bar & food

Resident trio feat. Francesca Murro & Jam Jazz Session

lust – Anacleto Vitolo (dj set)

Piazza S. Egidio

ore 20:00 – Guglielmo Santimone “uniSono”

ore 21:30 – Daniele Scannapieco 4et

ore 22:45 – Enzo Anastasio 5et “Through the Sky”

Venerdì 4 settembre ingresso dalle ore 19:00

Area the place lounge bar & food

ore 21:00 – Casanova Swing band

ore 22:10 – Soul Six

ore 23:00 Jam session

ore 00:00 – Giandomenico Galatro – Luigi Giannattasio “Blue Chill”

Piazza S. Egidio

ore 20:00 – PS5 (Unconscious collective)

ore 21:30 – ANTONIO FARAO’ Trio

ore 22:45 – Carla Marciano 4et

Sabato 5 settembre ingresso dalle ore 19:00

Area the place lounge bar & food

Resident trio feat. Mirko Molitierno & Jam Jazz Session

ore 00:00 NICOLA CONTE in “Afrocosmo”

Antonio Martino & A.MA Records

Piazza S. Egidio

ore 20:00 – Face to Face (Zifarelli, Bisogno)

ore 21:45 – Federico Malaman “Malafede Trio”

ore 22:45 – Giannini Piracci Electric 4et “Drop it”

Domenica 6 settembre dalle ore 19:00

Area the place lounge bar & food

resident trio & Jam Jazz Sesion

Jam Session finale

Piazza S. Egidio

ore 19:30 – Armanda Desidery 4et

ore 20:30 e 22:30 – AVISHAI COHEN TRIO (doppio concerto in esclusiva nazione)

ore 00:00 – PSYCHE’

Le prevendite sono attive su sito posto riservato

​biglietti all’area concerti in Piazza S.Egidio: euro 13,50+d.p. per concerto e acquistando in prevendita include il servizio navetta a/r – per il concerto del contrabbassista Avishai Cohen in doppio set il costo è di euro 45,00 + d.p.​Abbonamenti:

Per i concerti del 2,3,4 e 5 settembre, 1 serata intera [che include 3 concerti] avrà il costo di euro 23,00 escluso il d.p.

Per i concerti del 6 settembre ESCLUSO IL CONCERTO DI AVISHAI COHEN , il costo in abbonamento sarà di 13,50 + d.p.

L’Abbonamento per Tutti e 5 i giorni (14 concerti) escluso il concerto di Avishai Cohen avrà il costo di euro 90,00 +d.p.

B Il servizio navetta: on line ha un costo di euro 2,50 ma gratuito per chi acquista i biglietti in prevendita. Mentre l’acquisto offline ha un costo di euro 2,00

Maggiori informazioni – Giffoni Jazz Festival 2020

