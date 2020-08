Cinema all’Aperto gratis nel Real Bosco di Capodimonte

Monelli e Ribelli è una bella rassegna di cinema all’aperto, con pellicole dedicate al tema dell’infanzia e dell’adolescenza, che si terrà per due weekend di settembre nei Cortili del Museo e Real Bosco di Capodimonte

Si chiama Monelli e Ribelli la rassegna gratuita di cinema all’aperto che si svolgerà nei giorni 11-12-13 settembre e poi anche nei giorni 18-19-20 settembre 2020.

Verranno presentate sei pellicole dedicate al tema dell’infanzia e dell’adolescenza, che saranno proiettate, alle ore 21.00, nel secondo Cortile del Museo e Real Bosco di Capodimonte in due weekend di settembre: venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 e poi, successivamente, venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 settembre. L’ingresso sarà gratuito, ma ci sarà l’obbligo di prenotazione per le attuali norme di emergenza.

La rassegna sarà a cura di Maria Tamajo Contarini in collaborazione con Anna Masecchia, organizzata in collaborazione con la società Restart e realizzata grazie ai fondi della Regione Campania, in continuità con le rassegne cinematografiche degli scorsi anni.

Monelli e Ribelli – programma

Venerdì 11 settembre , ore 21.00 – Michel Ocelot – Dililì a Parigi – 2018 – Durata: 1 h e 35 m

, ore 21.00 – Michel Ocelot – 2018 – Durata: 1 h e 35 m Venerdì 11 settembre – Tim Burton – Vincent – 1982 – Durata: 6 minuti

– Tim Burton – 1982 – Durata: 6 minuti Sabato 12 settembre , ore 21.00 – Wolfgang Gm Reitherman – Il libro della giungla – Walt Disney Production, 1967 – durata: 1 h e 29 m

, ore 21.00 – Wolfgang Gm Reitherman – Walt Disney Production, 1967 – durata: 1 h e 29 m Domenica 13 settembre, ore 21.00 – Tim Burton, Big Fish. Le storie di una vita incredibile – 2003 durata: 2 h 5 m

ore 21.00 – Tim Burton, 2003 durata: 2 h 5 m Venerdì 18 settembre , ore 21.00 – Roman Polanski – Oliver Twist – 2005 – Durata: 2 h e 5m

, ore 21.00 – Roman Polanski – 2005 – Durata: 2 h e 5m Sabato 19 settembre, ore 21.00 – Martin Scorsese – Hugo Cabret – 2011 – Durata: 2 h e 9 m

ore 21.00 – Martin Scorsese – 2011 – Durata: 2 h e 9 m Domenica 20 settembre, ore 21.00 – Wes Anderson, Grand Budapest Hotel – 2014 – Durata: 1 h e 40 m

Monelli e Ribelli 2020 nei Cortili del Museo e Real Bosco di Capodimonte: prezzi, orari e date

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata