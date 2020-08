Jazz & Wine Festival 2020 al Real Sito di Carditello

© Scabec spa

Continua il Carditello Festival che propone, per questa estate, tanti interessanti eventi nella splendida Reggia di Carditello. Stavolta quattro giorni di ottimo jazz accompagnato dal buon vino casertano

Il Carditello Festival, la rassegna estiva che si sta svolgendo nella splendida Reggia di Carditello, propone per il prossimo weekend Jazz & Wine una interessante rassegna jazz con degustazioni di vini prodotti dai principali vitigni autoctoni casertani.

Jazz & Wine si terrà da giovedì 27 a domenica 30 agosto 2020, col fresco, nella splendida Reggia di Carditello nell’ambito del Carditello Festival. Previsti i concerti di quattro interessanti gruppi italiani.

Jazz & Wine al Real Sito di Carditello

Giovedì 27 agosto, ore 20.30 – Head Project Trio – con Raffaele Natale (batterista), Fabio Tommasone (pianista) e Aldo Vigorito (contrabbassista),

Venerdì 28 agosto, ore 20.30 – Lello Petrarca Trio – con Lello Petrarca (piano), Emiliano De Luca (contrabbasso) ed Aldo Fucile (batteria).

Sabato 29 agosto, ore 20.30 – Onda Nueve String Quartet – con Paolo Sasso e Andrea Esposito (violini), Luigi Tufano (viola) e Marco Pescosolido (violoncello) e Riccardo Schmitt (percussioni).

Domenica 30 agosto, ore 20.30 – Leo Quartieri Quintetto – con Erika Petti (vocalist), Sergio Casale (sax tenore, soprano), Marco Borghetti (vibrafono, percussioni), Armin Siros (batteria).

Sono previste degustazione di vini, a cura della Fisar Caserta, prodotti dai principali vitigni autoctoni casertani. Possibilità di visite guidate, dalle ore 18:00 alle 20:00, con l’Associazione Culturale NarteA.

Per Jazz & Wine Ingresso 5 euro; ingresso gratuito per i possessori della card #MyCarditello, studenti under30, diversamente abili con accompagnatore ed over65. Ingresso, card e prenotazione (consigliata ma non obbligatoria) a prenotazione@fondazionecarditello.org; 3396861632; info@reggia.it; 0823354433

