Il Diavolo Veste Prada e Aperitivo sotto le stelle sulla Spiaggia del Nabilah a Bacoli

Serate speciali del giovedì sera sulla spiaggia del Nabilah con aperitivi al tramonto, cene in riva al mare, cinema sotto le stelle e musiche speciali per chiudere la serata

Giovedì 20 agosto 2020 ci sarà una serata speciale sulla spiaggia del Nabilah Beach Club di Bacoli con il cinema sotto le stelle: una serata unica al Nabilah con una movie night tra video, sound e mare.

Chi prenota al Nabilah un aperitivo o una cena à la carte potrà assistere, dalle 21:30, a degli straordinari film proiettati in riva al mare e continuare poi la serata sotto le stelle con una selezione speciale del DJ Cerchietto.

Giovedì 20 Agosto il film “Il diavolo veste Prada” e aperitivo in riva al mare

Il film previsto per giovedì 20 agosto 2020 è Il diavolo veste Prada (The Devil Wears Prada), uscito nel 2006 e tratto dal romanzo di Lauren Weisberger che narra la storia di una giovane assistente al servizio della direttrice della più importante rivista di moda al mondo. Il film ha come protagoniste Meryl Streep e Anne Hathaway.

Dopo il film le musiche in tema “Il diavolo veste Prada Night” di DJ Cerchietto per completare una serata veramente speciale.

Una magia che si rinnova ogni giorno e ogni notte al Nabilah Beach Club di Bacoli tra la spiaggia esclusiva con ingressi limitati, il giardino sul mare con un prato vero che si nutre di acqua salata come le tamerici impiantate per dare ombra naturale, il ristorante direttamente sul mare e il cocktail bar che guarda il tramonto.

Proiezioni sonore al Nabilah Beach Club

© Napoli da Vivere – Riproduzione riservata