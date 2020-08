Estate a Maiori con spettacoli di Vincenzo Salemme, Biagio Izzo, Mario Biondi e Jimmy Sax

Serate speciale e grandi eventi di qualità nella grande Arena di Maiori in piena sicurezza

Eventi da non perdere a Maiori, in costiera Amalfitana, dove dal 13 al 25 agosto 2020 si terranno quattro spettacoli da non perdere nel grande Anfiteatro Porto di Maiori.

Serate speciale e grandi eventi di qualità che rispetteranno le attuali normative di sicurezza con la grande Arena che ospiterà solo mille spettatori.

Appuntamenti importanti che vedranno impegnati l’attore comico Biagio Izzo, con un suo divertente spettacolo e poi un altro big delle scene teatrali Vincenzo Salemme che presenterà il nuovo spettacolo “Napoletano? E famme ‘na pizza!”.

Poi appuntamenti con la musica con il concerto di Jimmy Sax, alias Jim Roland, il sassofonista del freestyle house, deep, funk ed electroche e infine il quartetto del pianista Paolo Di Sabatino che si esibirà insieme a Mario Biondi

Spettacoli all’Anfiteatro Porto di Maiori

giovedì 13 agosto – Biagio Izzo – spettacolo “Un angelo per custode” – prezzi tra 17 e 22 euro + prevendita

prezzi tra 17 e 22 euro + prevendita martedì 18 agosto – Jimmy Sax – concerto Prezzi da 15 euro + prevendita

giovedì 20 agosto – Vincenzo Salemme – spettacolo “Napoletano? E famme ‘na pizza!” prezzi tra 22 e 28 euro + prevendita

prezzi tra 22 e 28 euro + prevendita martedì 25 agosto – Paolo Di Sabatino in quartetto con Mario Biondi – concerto – prezzi tra 33 e 38 euro + prevendita

Maggiori informazioni 3896729968

Acquisto biglietti – Maiori, infopoint lungomare Amendola – Minori, Le Muse – online: circuiti go2 – Etes