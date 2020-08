Cinema all’Aperto 2020 a Napoli: i film dal 17 al 23 agosto 2020

I titoli dei film proiettati sotto le stelle nella settimana da lunedì 17 a domenica 23 agosto 2020, con anche proiezioni gratuite o a pochi euro: ecco il programma nei cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze

Sempre tanti cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze che continuano le proiezioni anche ad agosto, per passare qualche ora al fresco in compagnia di un bel film in una location all’aperto. Di seguito troverete l’elenco dei film visibili in queste serate della settimana che va da lunedì 17 a domenica 23 agosto 2020. Per maggiori informazioni cliccate sul singolo link del post dove troverete tutte le notizie su quell’arena.

Cinema all’aperto ai Quartieri Spagnoli in un Complesso del 500

Prezzo 5 euro – Quasi due mesi di proiezioni di sera ma anche di incontri con attori, attrici, registi,ecc. in un complesso del ‘500 ai Quartieri Spagnoli a Napoli

Lunedì 17 Agosto – UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK

Martedì 18 Agosto – ‘F.F.S.S.’, CIOÈ:… CHE MI HAI PORTATO A FARE SOPRA A POSILLIPO SE NON MI VUOI PIÙ BENE?

Mercoledì 19 Agosto – GLI ANNI PIU’ BELLI

Giovedì 20 Agosto – MEMORIE DI UN ASSASSINO – MEMORIES OF MURDER

Venerdì 21 Agosto – Prima Visione – MAI PER SEMPRE (Italia, 2020, 91') Saranno presenti il regista Fabio Massa e le attrici protagoniste Cristina Donadio e Yuliya Mayarchuk.

Sabato 22 Agosto – FAVOLACCE (Italia/Svizzera, 2020, 98') – SUFFICIENTE (Italia, 2019, 9') di Maddalena Stornaiuolo, Saranno presenti i registi Maddalena Stornaiuolo ed Antonio Ruocco, l'attore protagonista Agostino Chiummariello e lo sceneggiatore Rosario Esposito La Rossa.

Domenica 23 Agosto – I MISERABILI(Lés misérables)

Maggiori informazioni – Cinema all’aperto ai Quartieri

Film nel centro storico nel Cortile dell’Annunziata

Prezzo Gratis – Fino all’11 settembre cinema e altri spettacoli gratuiti in tutta la città nel Cortile del Complesso della Real Casa dell’Annunziata con prenotazione obbligatoria.

Giovedì 20 – Il GGG – Il grande gigante gentile di Steven Spielberg

Maggiori informazioni – Film nel Cortile dell’Annunziata

Film all’aperto al Parco del Poggio ai Colli Aminei

Prezzo Gratis – Fino al giorno 23 agosto cinema e altri spettacoli gratuiti in tutta la città ed anche al Parco del Poggio ai Colli Aminei nel Cortile con prenotazione obbligatoria.

Venerdì 21/08 – La casa dei libri – Regia di Isabel Coixet

Sabato 22/08 – La Sconosciuta – Regia di Giuseppe Tornatore

Domenica 23/08 – Indivisibili – Regia di Edoardo De Angelis

(Alla prenotazione vi consigliamo di chiedere gli orari precisi degli spettacoli)

Maggiori informazioni – Film gratis al Parco del Poggio

Film all’aperto nella ex-Base Nato di Bagnoli

Prezzo 5 euro – Ogni settimana dal mercoledì alla domenica l’Arena Modernissima propone due grandi arene cinematografiche all’aperto da 200 posti ognuna. I film iniziano alle 21,30.

Mercoledì 19 agosto – sala 1 – UN DIVANO A TUNISI– sala 2– PICCOLE DONNE

Giovedì 20 agosto – sala 1 – BRAVE RAGAZZE – sala 2 – HAMMAMET

Venerdì 21 agosto – sala 1 – RICHARD JEWELL – sala 2–

Sabato 22 Agosto – sala 1 – IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE – sala 2– GLI ANNI PIU BELLI

Domenica 23 Agosto – sala 1 – AMORE A DOMICILIO – sala 2– PARASITE

Maggiori informazioni – Cinema all’aperto nella ex-Base Nato

“Arena Puteolana” Il cinema sotto le stelle al Rione Terra a Pozzuoli

Prezzo 4 euro – Cinema all’aperto nel Rione Terra a Pozzuoli con ben 200 i posti negli ampi spazi panoramici nel Largo sedile di porto

17 Agosto, Lunedì – VOLEVO NASCONDERMI

18 Agosto, Martedì – 7 ORE PER FARTI INNAMORARE

19 Agosto, Mercoledì – LA VITA SEGRETA DI MARIA CAPASSO

20 Agosto, Giovedì – LA DEA FORTUNA

21 Agosto, Venerdì – MARTIN EDEN

22 Agosto, Sabato – LA VOLTA BUONA

23 Agosto, Domenica – MASSIMILIANO GALLO – CONCERTO SPETTACOLO

Maggiori Informazioni – “Arena Puteolana”

Ritorna Fresko Film il cinema all’aperto a Portici

Prezzo 3,50 euro – Fino al 6 settembre 2020 a Portici ritorna il buon cinema all’aperto con Fresko Film

Lunedi 17 Agosto – UN FIGLIO DI NOME ERASMUS

Martedì 18 Agosto – chiusura

mercoledì 19 Agosto – UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK

giovedì 20 Agosto – UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK

venerdì 21 Agosto – LE COSE CHE NON TI HO DETTO

sabato 22 Agosto – LE COSE CHE NON TI HO DETTO

domenica 23 Agosto – MATTHIAS & MAXIME

Maggiori informazioni Fresko Film. Ritorna Fresko Film

Cinema sulla spiaggia al Nabilah con Aperitivi al tramonto e Cene in riva al mare

Proiezioni Sonore si svolge il giovedì sera sulla spiaggia del Nabilah sotto le stelle, aperitivi e cene in riva al mare.

Giovedì 20 Agosto IL DIAVOLO VESTE PRADA segue serata musicale Il diavolo veste Prada Night

Maggiori informazioni – Proiezioni Sonore al Nabilah

Cinema sotto le stelle gratuito nel centro di Caserta

Gratis. Fino al 12 settembre 2020 si terrà in piazza Vanvitelli a Caserta la 2° edizione della rassegna Vanvitelli sotto le stelle che propone ogni sabato tanti film di qualità.

Sabato 22 agosto – ‘Figli’– regia di Giuseppe Bonito ospite in piazza

Maggiori informazioni – Cinema sotto le stelle gratuito a Caserta

