Yoga al tramonto nel Bosco di Capodimonte

Ogni martedì di agosto si potrà partecipare a degli incontri collettivi di pratica di yoga Anukalana inspired nella rigogliosa natura del Real Bosco di Capodimonte a Napoli

Alle 19,15 nei martedì di agosto nel Bosco di Capodimonte si potrà partecipare a incontri collettivi di pratica di yoga Anukalana inspired ma solo su prenotazione, perché i posti sono limitati. Agosto è un mese straordinario in cui si è quasi tutti un po più liberi e si può approfittare in città di occasioni irripetibili come questa.

“Il bosco, di per sé, è una dimensione carica di energia benevola. Il prato accoglie, gli alberi proteggono, l’ombra rinfresca, il silenzio suggerisce l’ascolto. Il Real Bosco di Capodimonte aggiunge a questa energia la stupefacente sensazione di varcare una porta e trovarsi di fronte all’immensità della natura e dell’uomo.”

L’evento è organizzato da Serendipity Yoga & Tales ed è aperto a tutti ma solo su prenotazione al numero whatsapp 3409783819. Allo stesso modo si potranno chiedere ulteriori informazioni. Per partecipare bisogna portare un tappetino e abiti comodi.

