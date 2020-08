Borgo delle favole: a Quaglietta di Calabritto il paese intero trasformato in un sogno

Un intero borgo di origine longobarda con anche un castello fortificato si trasforma per Ferragosto nel Borgo delle Favole con gli attori che si spostano tra le varie case del borgo per far rivivere le favole più belle. Un evento da non perdere per grandi e bambini per scoprire uno dei borghi più belli della Campania

Anche il 15 e 16 agosto 2020, nel weekend di Ferragosto, il Borgo di Quaglietta, frazione di Calabritto in Irpinia si trasformerà ne “Il Borgo delle favole”, l’evento fantasy dell’estate che ha già riscosso un grande successo nello scorso weekend.

Un progetto simpatico ed originale che ci consentirà di effettuare un vero e proprio viaggio nel tempo e nella fantasia con i personaggi delle favole nel Borgo di Quaglietta, una location d’eccezione. Un borgo antico di epoca longobarda con il suo castello fortificato, che è stato riqualificato dal Comune di Calabritto, e organizzato come un “albergo diffuso” che ospita circa 80 alloggi.

E questo intero borgo si trasforma per Ferragosto nel Borgo delle Favole grazie ad un evento promosso dall’associazione “Animazione in corso” in collaborazione con la Pro Loco “Acquae Electae” e con il patrocinio del Comune di Calabritto.

Un intero paese si trasforma nel Borgo delle Favole

Un progetto esclusivo che si avvale della direzione artistica e la regia di Francesco Chiaiese ed è portato “in scena” in tutto il borgo da un gruppo di attori, ballerini, maghi e saltimbanchi.

Nei due giorni dell’evento, dalle 17 alle 24, il Borgo di Quaglietta diventerà un “Borgo delle Favole” dove i visitatori potranno incontrare sia i personaggi famosi come Cenerentola, Trilly, Robin Hood sia fate, principi, principesse e cavalieri.

I partecipanti si muoveranno nell’intero borgo visitando la bella casa di Biancaneve e i Sette Nani e partecipando ai vari show dal vivo che presenteranno, nelle varie case del borgo, le favole più famose e amate da grandi e piccini e tato altro. Si potrà anche provare il tiro dell’arco con Robin Hood che insegnerà i visitatori a diventare arcieri.

Un percorso bellissimo che ci farà conoscere tutto il borgo e il bellissimo castello. Un evento che contribuirà a rilanciare la valle del fondo Sele e che si svolgerà nel rispetto di tutte le normative vigenti.

L’intero borgo di Quaglietta è una struttura ricettiva con alloggi, ristorante e bar ed è uno dei borghi medioevali più belli d’Italia. Si trova vicino a Calabritto nel parco regionale dei Monti Picentini, vicino alle cascate tra le più alte dell’Irpinia, all’Oasi Wwf e al Santuario di San Gerardo Maiella. Calabritto, può essere raggiunta anche con l’autostrada Salerno-Reggio Calabria uscita Contursi Terme e proseguire per 10 km Strada Statale 91 che dista 3 km dal bivio di Calabritto.

Weekend di Ferragosto al Borgo delle Favole: prezzi, orari e date

Quando: Sabato 15 e Domenica 16 Agosto

Sabato 15 e Domenica 16 Agosto Orari : dalle 17 alle 24 (a ferragosto aperto tutta la giornata)

: dalle 17 alle 24 (a ferragosto aperto tutta la giornata) Dove: Borgo di Quaglietta a Calabritto (AV)

Borgo di Quaglietta a Calabritto (AV) Prezzo biglietto: 8 euro adulti e bambini

8 euro adulti e bambini Contatti e informazioni: Info e prenotazioni 081/8678369 – Whatsapp 327/2540679

Info e prenotazioni 081/8678369 – Whatsapp 327/2540679 Evento Facebook

