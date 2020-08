Cosa fare a Ferragosto 2020 a Napoli e in Campania: tutti gli eventi da non perdere

Foto: @matacena_ph

Tanti eventi e cose da fare a Napoli e in Campania per Ferragosto 2020. Di seguito una selezione di quelli più interessanti tra cui molti eventi gratuiti o con pochi euro per un Ferragosto diverso in città e nelle vicinanze

Sabato 15 Agosto 2020, nel giorno di Ferragosto, a Napoli ci saranno tantissimi eventi in luoghi splendidi della Campania. Napoli da Vivere ha selezionato per voi alcuni tra migliori e più interessanti da seguire a Napoli e nelle vicinanze. Buon Ferragosto a tutti.

Gli eventi di Ferragosto a Napoli

Concerto gratuito di Sal da Vinci a Piazza del Plebiscito

Il 15 agosto 2020 a piazza del Plebiscito tre spettacoli gratuiti al giorno a partire dalle ore 19 alle ore 24 per la rassegna Restate a Napoli. 15 agosto anche Sal da Vinci – Restate a Napoli. 24 Spettacoli gratuiti

I Film nei cinema all’Aperto 2020 a Napoli a Ferragosto

Sempre tanti cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze che continuano le proiezioni anche ad agosto, per passare qualche ora al fresco in compagnia di un bel film in una location all’aperto: una curiosità esce in prima visione il film Volevo Nascondermi e lo proiettano quasi tutte le arene all’aperto.

Cinema all’aperto ai Quartieri Spagnoli in un Complesso del 500 – Sabato 15 Agosto – Prima Visione – VOLEVO NASCONDERM I – Maggiori informazioni – Cinema all’aperto ai Quartieri

I – – Film all’aperto nella ex-Base Nato di Bagnoli – Sabato 15 Agosto – sala 1 –VOLEVO NASCONDERMI – sala 2– JOKER – Maggiori informazioni – Cinema all’aperto nella ex-Base Nato

“Arena Puteolana” Il cinema sotto le stelle al Rione Terra a Pozzuoli – 15 Agosto, Sabato – VOLEVO NASCONDERMI Maggiori Informazioni – “Arena Puteolana”

Ritorna Fresko Film il cinema all’aperto a Portici sabato 15 Agosto –TOLO TOLO Maggiori informazioni Fresko Film. Ritorna Fresko Film

Gli eventi gratuiti di Ferragosto 2020 per Estate a Napoli

Tanti eventi, spettacoli e concerti gratuiti per l’Estate a Napoli voluta dal Comune di Napoli. Tante manifestazioni diverse in particolare nella settimana di ferragosto a Napoli con tanti spettacoli e concerti gratuiti ma sempre con prenotazione obbligatoria

Dalle 19 Sabato 15 agosto rEstate a Napoli Rassegna di teatro estivo Piazza Plebiscito ore 19.00 Do you remember ore 19.45 Mr Hyde ore 22,30 Sal Da Vinci prenotazione obbligatoria su www.azzurroservice.it Maggiori informazioni

ore 19.00 Do you remember ore 19.45 Mr Hyde ore 22,30 Sal Da Vinci prenotazione obbligatoria su www.azzurroservice.it ore 21.00 Maschio Angioino Spettacolo Teatrale con Massimo Masiello e Salvatore Gisonna Festival del Teatro Comico e Cabaret A cura di Teatro Totò Prenotazione obbligatoria: info@gabbianellaclub.it – 347 3977208 Maggiori informazioni

Spettacolo Teatrale con Massimo Masiello e Salvatore Gisonna Festival del Teatro Comico e Cabaret A cura di Teatro Totò Prenotazione obbligatoria: info@gabbianellaclub.it – 347 3977208 ore 19.00 PARCO DEL POGGIO (COLLI AMINEI) Patrizia Spinosi in Sud Folk Song In scena con Patrizia Spinosi, Michele Bonè e Gennaro Esposito alla chitarra COORDINAMENTO IL CANTO DI VIRGILIO Informazioni e prenotazioni >>> Il Canto di Virgilio: 3388615640 – 0813425603 Maggiori informazioni

Patrizia Spinosi in Sud Folk Song In scena con Patrizia Spinosi, Michele Bonè e Gennaro Esposito alla chitarra COORDINAMENTO IL CANTO DI VIRGILIO Informazioni e prenotazioni >>> Il Canto di Virgilio: 3388615640 – 0813425603 ore 21.00 Pianura Parco Attianese – CINEMA Una festa esagerata COORDINAMENTO RAVELLO SRL Prenotazione obbligatoria: info@ravellosrl.com

– CINEMA Una festa esagerata COORDINAMENTO RAVELLO SRL Prenotazione obbligatoria: info@ravellosrl.com ore 21.00 Cortile dell’AnnunziataIl Manutentore. Regia Claudio D’Avascio Coordinamento Jesce Sole Prenotazione obbligatoria: Mail: jescesole02@gmail.com – Whatsapp: 338 8176452 Maggiori informazioni

AperiVisite alle Catacombe di San Gennaro a Napoli, con visite serali e aperitivo

Anche sabato 15 agosto di sera sempre con prenotazione ci saranno le straordinarie e interessanti AperiVisite nelle splendide e suggestive Catacombe di San Gennaro a Napoli. Aperivisite nelle Catacombe.

Classico Contemporaneo: la rassegna teatrale nel Chiostro di San Domenico Maggiore

Anche quest’anno, ad agosto, si terrà la rassegna di teatro estiva “Classico Contemporaneo per la sua settima edizione che si svolgerà nel cortile di San Domenico Maggiore, nel centro di Napoli. sabato 15 agosto 2020 – BOCCA DI ROSA – concerto spettacolo per Fabrizio De Andrè con Francesco Luongo, Franco Nappi, Giuseppe Di Taranto. Laura Cuomo, Davide Maria Viola diretto da Francesco Luongo Classico Contemporaneo

Ingresso gratuito al Museo Madre anche a Ferragosto 2020

Anche a Ferragosto e per tutto il mese di agosto 2020, ed anche oltre, il Museo Madre di Napoli, il Museo di Arte Contemporanea Donnaregina, sarà aperto gratuitamente e si potranno vedere anche tre nuove mostre. Gratis al Madre

I Musei aperti a Ferragosto 2020 e nel weekend a Napoli

Tanti musei aperti a Napoli e nelle vicinanze nel giorno di Ferragosto: di seguito le aperture dei musei per sabato 15 agosto 2020 e per tutto il weekend, consentendo un Ferragosto dedicato all’arte. A Napoli 2 musei gratis e per gli altro i prezzi di accesso saranno normali I Musei aperti a Ferragosto 2020

Ferragosto con l’arte al Museo del Tesoro di San Gennaro

Anche a Ferragosto uno speciale evento per il Museo del Tesoro di San Gennaro. Sabato 15 agosto dalle 9,00 alle 18,00 ci sarà un biglietto speciale di euro 3,00 e con visite guidate gratuite o con app mobile gratuita scaricabile alla biglietteria. Ferragosto con l’arte coinvolgerà come di consueto la Cappella del Tesoro di San Gennaro in quattro momenti precisi: alle 10,00, alle 10,30, alle 12,15 e alle 13,15. In questi orari, infatti, dopo la visita guidata al Museo, passando attraverso le sacrestie, si raggiungerà la storica Cappella dove il marchese Pierluigi Sanfelice, unico rappresentante di quelle famiglie napolitane che firmarono nel 1527 il voto che impegnava la città per la costruzione della Cappella del Tesoro, effettuerà le visite guidate. Proseguiranno invece per tutta la giornata le visite guidate con il biglietto speciale di 3 euro. Orario di apertura “Ferragosto con l’arte” dalle ore 9,00 – alle ore 18,00.Per informazioni e prenotazioni, 081-294980. Museo del Tesoro di San Gennaro

Ferragosto a mare, ecco le migliori Spiagge di Napoli e dintorni

Alternativa valida agli eventi serali potrebbe consistere nel dedicare tutta la giornata al relax in spiaggia scegliendo tra le migliori di Napoli o della Costiera. Attenzione però considerando il periodo molte spiagge richiedono una prenotazione quindi affrettatevi a trovare il vostro posto al sole. La scelta fortunatamente è comunque molto vasta, abbiamo raccolto tutte le informazioni in una pagina dedicata: Le migliori spiagge di Napoli e dintorni.

Gli eventi di Ferragosto vicino Napoli e in Campania

Concerto all’alba gratuito ad Agerola al Festival dell’Alta Costiera Amalfitana

Il Festival Sui Sentieri degli Dei il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana che si terrà ad Agerola e nella vicinanze fino al 31 agosto 2020 presenta sabato 15 agosto Monte TRE CALLI ore 5.00 L’ALBA MAGICA GRUPPO BANDISTICO “CITTA’ DI AGEROLA” IN CONCERTO Parco Colonia Montana LILLO&GREG CON LATTE E I SUOI DERIVATI – Alba magica dalle 19.00 del 14 agosto alle ore 05.00 del 15 agosto Sui Sentieri degli Dei 2020

Grande concerto jazz gratuito di Maria Pia De Vito a Monte di Procida

Ferragosto in jazz per le celebrazioni in omaggio alla Madonna Assunta a Monte di Procida con un concerto pensato e realizzato in esclusiva per il 15 agosto in via Panoramica 90 a Monte di Procida, della grande jazzista internazionale Maria Pia De Vito. Una serata speciale che inizia alle ore 21.30 con ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria e che vedrà sul palco alcuni tra i migliori musicisti italiani, con un grande concerto dal titolo “Dreamers/All Stars!”. La De Vito si esibirà nella prima parte della serata infatti con Julian Oliver Mazzarielo al pianoforte, Enzo Pietropaoli al contrabbasso e basso elettrico e Alessandro Paternesi alla batteria. La seconda parte della serata sarà invece un omaggio collettivo al più “americano” dei cantautori partenopei, il grande Pino Daniele. E con Maria Pia De Vito e i suoi musicisti, sul palco parte della band storica di Pino, Ernesto Vitolo, Gigi De Rienzo Rosario Jermano, Daniele Sepe, Franco Giacoia, Claudio Romano. La partecipazione all’evento è gratuita con prenotazione obbligatoria entro il 14 agosto su Campania by Night

Il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano aperto a Ferragosto

Anche nel giorno di Ferragosto il MAV, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano rimarrà aperto con orario di visita del sabato dalle ore 10.00 alle 18.00 e le altre novità che ci sta proponendo in questo periodo. Il MAV di Ercolano aperto a Ferragosto

Mostra virtuale e immersiva sulle opere di Vincent van Gogh nel centro di Pozzuoli

La mostra multimediale dedicata alle opere di Vincent van Gogh si terrà fino al 30 agosto 2020 nella grande Piazza a Mare di Pozzuoli. La mostra sarà virtuale e immersiva e i visitatori potranno ammirare le opere del grande pittore olandese con l’ausilio di visori tridimensionali. Mostra virtuale di Vincent van Gogh

Un film all’Arena Spartacus Festival 2020 all’Anfiteatro Campano

Grande successo per la prima edizione dell’Arena Spartacus Festival l’interessante rassegna estiva dedicata a Musica, Cinema, Teatro e Danza che si terrà nel grande Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere: il 15 agosto Il primo Natale, regia di Ficarra e Picone. Arena Spartacus Festival