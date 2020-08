Estate a Napoli: spettacoli gratuiti per la settimana di Ferragosto dal 10 al 16 agosto

Piazza Plebiscito fotografata da © Peppespp

Tanti eventi, spettacoli e concerti gratuiti per l’Estate a Napoli voluta dal Comune di Napoli. Tante manifestazioni diverse in particolare nella settimana di ferragosto con tanti spettacoli e concerti gratuiti ma sempre con prenotazione obbligatoria

Anche in questa settimana, dal 10 al 16 agosto, la settimana di Ferragosto, ci saranno diverse manifestazioni a Napoli con tanti spettacoli ed eventi gratuiti in tutta la città, dal centro alle periferie.

Gli spettacoli, che fanno parte di varie iniziative del Comune di Napoli per l’estate a Napoli 2020, sono tutti gratuiti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, e si terranno durante la settimana in vari posti della città. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, direttamente all’organizzatore dell’evento ai recapiti indicati: senza prenotazione non si potrà entrare.

Durante gli eventi saranno messe in atto le normative attuali di prevenzione con distanziamenti, mascherine ecc… per accedere agli eventi che potrete chiedere all’organizzatore al momento della prenotazione.

Eventi gratuiti di lunedì 10 agosto 2020

Dalle 19 rEstate a Napoli Rassegna di teatro estivo Piazza Plebiscito ore 19.00 Al passo coi tempi ore 19.45 Aurelio Fierro – Francesco Boccia – Gregorio Rega – Sabba ore 22,30 Paolo Caiazzo e Federico Salvatore prenotazione obbligatoria su www.azzurroservice.it Maggiori informazioni

Eventi gratuiti di martedì 11 agosto 2020

Dalle 10 rEstate a Napoli Rassegna di teatro estivo Piazza Plebiscito ore 19.00 Accademici Napoletani ore 19.45 Tommaso Primo ore 22,30 Arturo Brachetti prenotazione obbligatoria su www.azzurroservice.it Maggiori informazioni

Eventi gratuiti di mercoledì 12 agosto 2020

Dalle 19 rEstate a Napoli Rassegna di teatro estivo Piazza Plebiscito ore 19.00 Mr. Wolf ore 19.45 Ebbanesis ore 22,30 Arteteca prenotazione obbligatoria su www.azzurroservice.it Maggiori informazioni

Eventi gratuiti di giovedì 13 agosto 2020

Dalle 19 rEstate a Napoli Rassegna di teatro estivo Piazza Plebiscito ore 19.00 Ammore e musica ore 19.45 Flo ore 22,30 Giovanni Allevi prenotazione obbligatoria su www.azzurroservice.it Maggiori informazioni

Francesca Marini Festival del Teatro Comico e Cabaret A cura di Teatro Totò Prenotazione obbligatoria: info@gabbianellaclub.it – 347 3977208 ore 21.00 PARCO DEL POGGIO (COLLI AMINEI) Maria Marone in Arabi e Spagnoli In scena Maria Marone, voce- Nicola Chiacchiera, chitarra- Marcello Smigliante Gentile, mandolino COORDINAMENTO IL CANTO DI VIRGILIO Informazioni e prenotazioni >>> Il Canto di Virgilio: 3388615640 – 0813425603 Maggiori informazioni

Eventi gratuiti di venerdì 14 agosto 2020

Dalle 19 rEstate a Napoli Rassegna di teatro estivo Piazza Plebiscito ore 19.00 Nym Neapolitan young music ore 19.45 Blair, Digame, Plug ore 22,30 Enzo Avitabile prenotazione obbligatoria su www.azzurroservice.it Maggiori informazioni

Peppe Iodice Festival del Teatro Comico e Cabaret A cura di Teatro Totò Prenotazione obbligatoria: info@gabbianellaclub.it – 347 3977208 ore 19.00 PARCO DEL POGGIO (COLLI AMINEI) Fiorenza Calogero Il Canto della Sirena In scena con Fiorenza Calogero – Marcello Vitale chitarra battente – Carmine Terracciano chitarra napoletana COORDINAMENTO IL CANTO DI VIRGILIO Informazioni e prenotazioni >>> Il Canto di Virgilio: 3388615640 – 0813425603 Maggiori informazioni

Eventi gratuiti di sabato 15 agosto 2020

Dalle 19 Sabato 15 agosto rEstate a Napoli Rassegna di teatro estivo Piazza Plebiscito ore 19.00 Do you remember ore 19.45 Mr Hyde ore 22,30 Sal Da Vinci prenotazione obbligatoria su www.azzurroservice.it Maggiori informazioni

Massimo Masiello Festival del Teatro Comico e Cabaret A cura di Teatro Totò Prenotazione obbligatoria: info@gabbianellaclub.it – 347 3977208 ore 19.00 PARCO DEL POGGIO (COLLI AMINEI) Patrizia Spinosi in Sud Folk Song In scena con Patrizia Spinosi, Michele Bonè e Gennaro Esposito alla chitarra COORDINAMENTO IL CANTO DI VIRGILIO Informazioni e prenotazioni >>> Il Canto di Virgilio: 3388615640 – 0813425603 Maggiori informazioni

Eventi gratuiti di domenica 16 agosto 2020

Dalle 19 rEstate a Napoli Rassegna di teatro estivo Piazza Plebiscito ore 19.00 Luka Borrelli e i Pama ore 19.45 Francesco Da Vinci + special guest a sorpresa ore 22,30 Peppe Barra prenotazione obbligatoria su azzurroservice.it Maggiori informazioni

Spettacolo teatrale Donna Luna In scena con Iolanda Schioppi la Compagnia Teatrale Placebo. Testo e regia di Iolanda Schioppi COORDINAMENTO IL CANTO DI VIRGILIO Informazioni e prenotazioni >>> Il Canto di Virgilio: 3388615640 – 0813425603 ore 21.00 Pianura Parco Attianese – CINEMA Veloce come il vento COORDINAMENTO RAVELLO SRL Prenotazione obbligatoria: info@ravellosrl.com

Maggiori informazioni – Comune di Napoli – Estate a Napoli

