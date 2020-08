Concerto gratuito di Giovanni Allevi e proiezioni di Film a Paestum per il Giffoni Film Festival

Inizia nell’area Archeologica dei Templi di Paestum il Giffoni Film Festival 2020 con un’anteprima eccezionale: un concerto gratuito dello straordinario pianista Giovanni Allevi e la proiezione di tre film simbolo, eventi che anticipano la prima tranche del Festival

Si terrà martedì 11 agosto 2020 nell’area Archeologica dei Templi di Paestum il concerto gratuito dello straordinario compositore e pianista Giovanni Allevi. Il concerto fa parte degli eventi che anticipano la prima tranche del Giffoni Film Festival che prenderà il via il 18 agosto 2020. Nei tre giorni successivi, dal 12 al 14 agosto, si potranno anche vedere le proiezioni dei film Et, L’attimo Fuggente e Billy Elliot.

Per partecipare a tutti gli eventi è necessaria la prenotazione obbligatoria on line sul sito ufficiale al link alla fine del post.

Il concerto di Giovanni Allevi sarà una performance esclusiva per pianoforte solo. Giovanni Allevi è un grande compositore, direttore d’orchestra e pianista che si è esibito nei teatri più prestigiosi del mondo, dalla Carnegie Hall di New York all’Auditorium della Città Proibita di Pechino. Dal 2013 è Ambassador di Save The Children e si impegna nella tutela e salvaguardia dell’infanzia e l’Agenzia Spaziale americana, NASA, gli ha intitolato un asteroide.

Le proiezioni gratuite di Film nell’area Archeologica di Paestum

Nei giorni successivi al concerto di Giovanni Allevi, il 12, 13 e 14 agosto, nell’area Archeologica dei Templi di Paestum si terranno delle proiezioni di film simbolo del rapporto di Giffoni con il cinema.

Tre film eccezionali come ET di Steven Spielberg, L’attimo Fuggente di Peter Weir e Billy Elliot di Stephen Daldry. Le proiezioni ed il concerto inizieranno alle 20.30 nell’arena che sarà allestita nell’area del Foro del Parco Archeologico di Paestum. Si raccomanda di arrivare con largo anticipo per i controlli sanitari previsti dalle normative in vigore. L’ingresso al concerto sarà consentito a partire dalle 19.

