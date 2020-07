Sir Antonio Pappano dirige l’Orchestra di Santa Cecilia alla Reggia di Caserta

Serata straordinaria all’Aperia della Reggia di Caserta con il Maestro Sir Antonio Pappano che dirige l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in uno straordinario omaggio a Beethoven. Il concerto apre la manifestazione un’estate da Re, la grande musica alla Reggia di Caserta.

Giovedì 30 luglio 2020, ore 21.00 spettacolo da non perdere all’Aperia della Reggia di Caserta. Uno straordinario Omaggio a Beethoven con il Maestro Sir Antonio Pappano che dirige l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia in una serata particolare all’Aperia della Reggia.

Il Programma prevede l’esecuzione della interpretazione di Antonio Pappano della Sinfonia n. 8 in fa maggiore op. 93 e della Sinfonia n. 5 in do minore op. 67.

La Sinfonia n. 8 in fa maggiore op. 93 fu realizzata a tempo di record per le abitudini del maestro. Presentata in privato all’arciduca Rodolfo l’opera fu eseguita per la prima volta in pubblico il 27 febbraio 1814 a Vienna. Una sinfonia tra le più brevi e la più atipica delle composizioni sinfoniche di Beethoven ma brillante e spirituale.

La Sinfonia n. 5 in do minore op. 67, seconda opera in programma, fu composta tra il 1807 e l’inizio del 1808 ed eseguita il 22 dicembre 1808 al Theater an der Wien (Vienna).

Posti disponibili a partire da 15 euro – Acquisto biglietti