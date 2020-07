Ridanzeremo: Tre giorni dedicati alla danza a Villa Savonarola

Spettacoli dedicati alla danza con “Ridanzeremo – l’arte non si ferma” a Villa Savonarola a Portici con ballerini e coreografi per ricominciare tutti assieme

Tre giorni di spettacoli dedicati alla danza da giovedì 30 luglio a sabato 1 agosto con “Ridanzeremo – l’arte non si ferma” a Villa Savonarola a Portici.

Tre Rappresentazioni Artistiche in due Atti che sono nate dalla collaborazione di Vincenzo Veneruso (Ballerino e Coreografo Internazionale) e Jean Sebastien Colau (Etoile e Coreografo Internazionale proveniente dall’Opera de Paris) e vedranno impegnato un gruppo di dieci danzatori, di cui 9 su 10 provenienti dal Teatro San Carlo di Napoli, al momento senza lavoro per via del tragico periodo storico che stiamo vivendo.

Ridanzeremo – l’arte non si ferma

#ridanzeremo – l’arte non si ferma è uno Spettacolo, suddiviso in due Atti, dove coreografie del repertorio Classico, Neoclassico e di Danza Contemporanea, si alternano legate dalla Voce del Soprano Rosa Veneruso, che ci condurrà tra l’altro nell’esplicazione delle stesse, anche attraverso canzoni del repertorio classico Napoletano.

L’evento si aprirà con una coreografia collettiva (con le dovute distanze) alla Sbarra, simbolo dello studio della Danza, e poi di seguito ci saranno 5 passi a due delle 5 coppie. La rappresentazione si conclude con un Inno alla Danza su musiche di Mozart.

Un evento che vuole far ripartire il mondo della danza in questo periodo difficile adattandosi a quanto succede. Infatti, gli artisti scelti per questo spettacolo non saranno mai più di dieci nello stesso momento e ogni rapporto di contatto avverrà secondo la regola degli affetti stabili, quindi tra congiunti.

Il costo del biglietto di 5 euro e i posti della platea all’aperto saranno numerati e distanziati. I proventi degli spettacoli saranno destinati ai Danzatori che si esibiranno in scena.

Info e Prenotazione obbligatoria – 327 346 44 04 – 331 953 08 38

