Concerto dell’Orchestra del Teatro San Carlo nel Real Sito di Carditello

Lo splendido complesso borbonico di Carditello è stato un luogo dimenticato per anni che sta ora rinascendo e che quest’anno presenta un festival con tanti eventi che andranno dalla grande musica alle incursioni teatrali. Da non perdere in settimana l’Orchestra del Teatro San Carlo

Mercoledì 29 luglio 2020 si terrà uno straordinario concerto sinfonico dell’Orchestra del Teatro San Carlo, diretta dal maestro Juraj Valcuha, nella Reggia di Carditello.

Un luogo splendido il complesso borbonico di Carditello che ospiterà l’Orchestra del Teatro San Carlo mercoledì 29 luglio 2020 nel galoppatoio realizzato da Ferdinando IV di Borbone per addestrare i cavalli di razza Persano.

A Carditello l’Orchestra ed il Coro del San Carlo saranno diretti dal maestro Juraj Valcuha ed eseguiranno la Sinfonia n.9 di Ludwig van Beethoven con il soprano Maria Agresta, il mezzosoprano Daniela Barcellona, il tenore Antonio Poli e il basso Roberto Tagliavini.

Una bella occasione per Carditello che è stata abbandonata per decenni ed ora è recuperata dalla Fondazione Real Sito di Carditello. E questa estate Carditello ospiterà, in collaborazione con Scabec, la prima edizione del Carditello Festival che si terrà da sabato 18 luglio a sabato 26 settembre con concerti e spettacoli serali nel suggestivo ippodromo del sito borbonico.

I biglietti per l’evento del San Carlo a Carditello costano 30 euro per il posto intero e 15 per il posto ridotto che è riservato agli Over65 ed ai titolari delle Carte dei programmi di Membership, Abbonati Teatro di San Carlo e Possessori Artecard. Riduzioni per i possessori della card #MyCardirello (15 euro) e per #under30 (5 euro).

Maggiori informazioni: l’orchestra del San Carlo a Carditello

