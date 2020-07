Cinema all’Aperto 2020 a Napoli: i film dal 27 luglio al 2 agosto 2020

I titoli dei film proiettati sotto le stelle nella settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2020, ecco il programma nei cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze

Tanti cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze per passare qualche ora al fresco in compagnia di un bel film in una location all’aperto. Di seguito vi riportiamo l’elenco dei film visibili in queste serate della settimana che va dal 27 luglio al 2 agosto 2020. Per maggiori informazioni cliccate sul singolo link del post dove troverete tutte le notizie su quell’arena.

Cinema all’aperto ai Quartieri Spagnoli in un Complesso del 500

Prezzo 5 euro – Quasi due mesi di proiezioni di sera ma anche di incontri con attori, attrici, registi,ecc. in un complesso del ‘500 ai Quartieri Spagnoli a Napoli.

Lunedì 27 Luglio – RADICI

Martedì 28 Luglio – SO SEMPE CHILLE

Mercoledì 29 Luglio – A TOR BELLA MONACA NON PIOVE MAI

Giovedì 30 Luglio – HAMMAMET

Venerdì 31 Luglio – FAVOLACC E

E Sabato 1 Agosto – JOJO RABBIT

Domenica 2 Agosto – FIGLI

Maggiori informazioni – Cinema all’aperto ai Quartieri

Film all’aperto nella ex-Base Nato di Bagnoli

Prezzo 5 euro – Ogni settimana dal mercoledì alla domenica l’Arena Modernissima propone due grandi arene cinematografiche all’aperto da 200 posti ognuna.

Mercoledì 29 Luglio – sala 1 – BIRDS OF PREY– sala 2– FAVOLACCE

Giovedì 30 Luglio – sala 1 – ADDAMS FAMILY– sala 2– LA BELLE EPOQUE

Venerdì 31 Luglio – sala 1 – 5 E’IL NUMERO PERFETTO – sala 2– GEORGETOWN

Sabato 1 Agosto – sala 1 – ND– sala 2– ND

Domenica 2 Agosto – sala 1 – ND– sala 2– ND

Maggiori informazioni – Cinema all’aperto nella ex-Base Nato

“Arena Puteolana” Il cinema sotto le stelle al Rione Terra a Pozzuoli

Prezzo 4 euro – Cinema all’aperto nel Rione Terra a Pozzuoli con ben 200 i posti negli ampi spazi panoramici nel Largo sedile di porto

Lunedì 27 Luglio – PARASITE v.m. 14 anni

Giovedì 30 Luglio – DOWNTON ABBEY

Venerdì 31 Luglio, Venerdì – THE FAREWELL – UNA BUGIA BUONA

Sabato 1 Agosto – spettacolo Monica Sarnelli – Napoli a colori

Domenica 2 Agosto – ND

Maggiori Informazioni – “Arena Puteolana”

Drive-in gratuito sulla terrazza parcheggio del centro La Birreria a Napoli per tutto luglio

Prezzo Gratis – Un Drive-in gratuito per tutto luglio sulla terrazza parcheggio del centro commerciale La Birreria di Miano a Napoli.

martedì 28 luglio 2020: BEAUTIFUL MIND

mercoledì 29 luglio 2020: ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE

giovedì 30 luglio 2020: IL PAZIENTE INGLESE

venerdì 31 luglio 2020: RAIN MAN – L’UOMO DELLA PIOGGIA

Maggiori informazioni – Drive-in gratuito

Cinema intorno al Vesuvio 2020: proiezioni gratuite a Villa Vannucchi

Prezzo Gratis – Tutte serate gratuite, su prenotazione obbligatoria per Cinema Intorno al Vesuvio nei giardini di Villa Vannucchi

lunedì 27/07/2020 – WRESTLOVE – L’AMORE COMBATTUTO

martedì 28/07/2020 – STYX

mercoledì 29/07/2020 – SAVING MS BANKS

giovedì 30/07/2020 – UNA NOTTE DI 12 ANNI

venerdì 31/07/2020 – TUTTO PUÒ ACCADERE A BROADWAY

sabato 01/08/2020 – SELFIE

domenica 02/08/2020 – OCEANIA

Maggiori informazioni – Cinema intorno al Vesuvio 2020

Ritorna Fresko Film il cinema all’aperto a Portici

Prezzo 3,50 euro – Fino al 6 settembre 2020 a Portici ritorna il buon cinema all’aperto con Fresko Film

Lunedi 27 Luglio – 7 ORE PER FARTI INNAMORARE

Martedì 28 luglio – 7 ORE PER FARTI INNAMORARE

mercoledì 29 luglio – BIRDS OF PREY

giovedì 30 luglio – BIRDS OF PREY

venerdì 31 luglio – FIGLI

sabato 1 Agosto – FIGLI

domenica 2 Agosto – C’ERA UNA VOLTA…HOLLYWOOD

Maggiori informazioni Fresko Film. Ritorna Fresko Film

Cinema sulla spiaggia al Nabilah con Aperitivi al tramonto e Cene in riva al mare

Proiezioni Sonore si svolge il giovedì sera sulla spiaggia del Nabilah sotto le stelle, aperitivi e cene in riva al mare.

Giovedì 30 Luglio LE FATE IGNORANTI segue serata icone Pop e Nostalgie ancora più canaglie

Maggiori informazioni – Proiezioni Sonore al Nabilah

“Nuovo Cinema Flegreo” film all’aperto a Monte di Procida e Bacoli

Cinema all’aperto a Monte di Procida e a Bacoli con ingresso gratuito ma prenotazione obbligatoria.

27 luglio 2020 ore 21, Giardini di Dedalo: Una festa esagerata di Vincenzo Salemme

30 luglio 2020 ore 21, Bar/co Cerillo via Cerillo 56 Bacoli Capri Revolution di Mario Martone

Maggiori informazioni – “Nuovo Cinema Flegreo”

Drive-in, il cinema all’aperto in auto a Pozzuoli: il programma delle proiezioni

Al Drive In di Pozzuoli, un grande cinema all’aperto per vedere i film nella nostra auto. Proiezioni tutti i giorni escluso il Martedì.

Lunedi 27 Luglio – AMMEN

Martedì 28 luglio – ————–

mercoledì 29 luglio – AMMEN

AMMEN giovedì 30 luglio – ND

venerdì 31 luglio – ND

sabato 1 Agosto – ND

Domenica 2Agosto – ND

Maggiori informazioni – Drive-in a Pozzuoli

