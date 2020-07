ARTerie 100 spettacoli gratuiti in città: programma 30 luglio – 2 agosto

Tanti spettacoli gratuiti in tutta la città dal centro alle periferie, dal Parco del Poggio, ai grandi parchi di Scampia, Pianura e San Giovanni. Il programma della settimana tra cui un grande show sempre gratuito di Tony Tammaro

Oltre 100 spettacoli ed eventi gratuiti tra musica, teatro, cinema e danza si terranno in tutta la città per l’estate 2020 a Napoli.

Un progetto del Comune di Napoli che si chiama #ARTerie che proporrà eventi e spettacoli essenzialmente serali dal 23 luglio al 13 settembre 2020 tutti gratuiti.

Un evento che si terrà in tutta la città, dal centro alle periferie con manifestazioni distribuite in tanti luoghi cittadini ed in particolare nel Parco del Poggio ai Colli Aminei, nel piazzale di San Martino al Vomero, nel cortile del Maschio Angioino nel centro di Napoli, all’Annunziata nel centro storico, nella Villa Comunale alla Riviera di Chiaia.

Ma #ARTerie andrà anche in periferia al parco Attianense a Pianura, nel Cortile del Nest, nel Parco Troisi, nel Cortile Macadam e all’Arena Pietrarsa a San Giovanni a Teduccio e nella Villa comunale di Scampia.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti ma per partecipare è necessaria, per le normative di sicurezza vigenti, la prenotazione obbligatoria altrimenti non si potrà accedere agli eventi.

#ARTerie: Il programma dal 30 luglio al 2 agosto 2020

Giovedì 30 luglio, Cortile del Teatro Nest – film “Il Sindaco del Rione Sanità” di Mario Martone

Venerdì 31 luglio, Cortile dell’Annunziata – teatro – “Quotidiane ispirazioni”. In scena Francesco di Leva e Adriano Pantaleo.

Sabato 1 agosto Arena del Museo Ferroviario di Pietrarsa – teatro “EXIT” con Giovanni Esposito

Domenica 2 agosto, Cortile dell’Annunziata, Tony Tammaro in “La Sociologia sta sotto casa mia”.

Per questi spettacoli, prenotazione obbligatoria: jescesole02@gmail.com – 081 5520906 – 3388176452 (whatsapp) Tutti gli spettacoli iniziano alle 21

Giovedì 30, Villa Comunale di Napoli – Summer Live Tones – “Marchio Bossa” con Maria Enrica Lotesoriere, Pippo Lombardo, Antonio Grimaldi, Fabio Delle Foglie.

Venerdì 31 luglio Villa Comunale di Napoli – cinema – “365 Paolo Fresu, il tempo di un viaggio”

Sabato 1 agosto, Villa Comunale di Napoli – Summer Live Tones – “I Moschettieri” con Seby Burgio, Vince Abbracciante, Giuseppe Bassi.

Domenica 2 agosto, Villa Comunale di Napoli – “Parthenoplay”, con Marina Bruno, Giuseppe di Capua, Gianfranco Campagnoli, Tommaso Scannapieco, Giuseppe La Pusata.

Per questi spettacoli prenotazione obbligatoria: info@ravellosrl.com.Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.

giovedì 30 luglio – Villa Comunale di Scampia – Francesca Curti Giardina – “Concerto Classica Napoletana”. In scena con lei, Dario Di Pietro e Andrea Bonetti.

Venerdì 31 luglio- Villa Comunale di Scampia – “‘Mandulinata a Napoli. Canzoni Napoletane sotto le

stelle”, con Mario Maglione e Michele Cordova.

Sabato 1 agosto – Villa Comunale di Scampia – Ciro Capano in Concerto / Suoni e Sospiri Di Napoli, un recital di Ciro Capano con le Canzoni Classiche Napoletane. In scena con lui, Nunzio Ricci.

Domenica 2 agosto- Villa Comunale di Scampia – Maria Marone in La Canzone Meridionale. In scena Maria Marone (voce) Massimo Ferrante (chitarra e voce) – Fabio Soriano (fiati).

Per questi spettacoli prenotazione obbligatoria: Il Canto di Virgilio // 3388615640 – 0813425603. Tutti gli spettacoli iniziano alle 19

