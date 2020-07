Festa di Sant’Anna: La bellissima Amerigo Vespucci a Ischia la sera del 26 luglio

Proprio nel giorno della festa di S.Anna la Nave scuola della Marina Militare Italiana Amerigo Vespucci navigherà a Ischia sotto costa da Forio a Ischia Ponte dalle ore 19 salutando l’isola.

Grande sorpresa per la festa di Sant’Anna a Ischia del 26 luglio 2020. Domenica sera la nave scuola della Marina Militare Italiana Amerigo Vespucci navigherà sotto costa da Forio a Ischia Ponte proprio nel giorno della Festa di Sant’Anna.

E al posto della grande festa a Mare degli Scogli di Sant’Anna, che per questa edizione è stata annullata per l’emergenza in corso, gli ischitani e i tantissimi turisti che affollano l’isola d’Ischia potranno godere domenica sera del passaggio sotto costa della bellissima nave scuola proveniente dalla Sicilia e in giro d’addestramento

Purtroppo, sempre per l’emergenza in corso, la Marina Militare non può far salire pubblico a bordo e la nave non fermerà nell’isola verde ma navigherà piano e sotto costa da Forio a Ischia Ponte per salutare l’isola e i tanti ischitani e turisti dalle ore 19 del 26 luglio 2020.

La nave più bella al mondo fu costruita e varata a Castellammare di Stabia nel febbraio del 1931 e tornerà nel golfo di Napoli nel giorno di Sant’Anna e dalle ore 19 saluterà all’isola navigando piano e sotto costa da Forio a Lacco Ameno e poi da Casamicciola ad Ischia Ponte fino al Castello Aragonese. La Vespucci probabilmente sarà seguita da varie barche che, rispettando le distanze di sicurezza, rievocheranno la festa a mare degli scogli di Sant’Anna.

Foto copertina: facebook Marina Militare