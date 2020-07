Arte e Musica nella terra del mito: festival gratuito a Monte di Procida con Michele Placido

Ritorna con la direzione artistica di Fiorenza Calogero il festival di Monte di Procida con gradi ospiti

Parte Arte e Musica nella terra del mito, il festival di Monte di Procida che vede la direzione artistica della cantante e attrice Fiorenza Calogero. Spostato a causa dell’emergenza il festival apre con una importante serata d’onore lunedì 27 luglio alle ore 21 ad Acquamorta, con la presenza di Michele Placido che presenta il suo Recital di poesie e monologhi di Dante, Neruda, Montale, D’Annunzio. Accompagneranno Michele Placido, in questo viaggio poetico e musicale, Gianluigi Esposito e Antonio Saturno con le più’ belle canzoni classiche napoletane.

Altro appuntamento sempre ad Acquamorta sabato 1 agosto alle ore 21 con il Maestro Antonio Colandrea che presenterà la sua opera “Sine Sole Sileo” (Senza sole taccio) in prima nazionale.

Uno spettacolo con momenti di danza, musica e testi interpretati da un cast di eccezione.

Alle ore 20.30 sempre a Acquamorta ci sarà la tavola rotonda “Mare, paesaggio e risorse culturali: promuovere il territorio in sinergia” dove sarà anche distribuita la pubblicazione sulle peculiarità del Monte di Procida dalle quali partire per il rilancio del territorio in chiave culturale e in chiave turistica.

Arte e Musica nella terra del mito – programma

lunedì 27 luglio – ore 21 – Acquamorta – Michele Placido – Recital di poesie e monologhi – con Gianluigi Esposito e Antonio Saturno e le belle canzoni classiche napoletane.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa di emergenza in vigore con prenotazione obbligatoria al numero 3319000565. La prenotazione si può effettuare telefonando o inviando un messaggio Whatsapp in cui bisogna indicare nome, cognome, recapiti telefonici e numero di partecipanti. I posti disponibili sono limitati.

