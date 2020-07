Cose da fare a Napoli nel weekend dal 24 al 26 luglio 2020

Riprendono in città tanti interessanti appuntamenti tra visite guidate, concerti, serate musicali, bar, ristoranti ma anche musei, parchi e spiagge

Si riparte con tanti eventi nel weekend e con tante riaperture a Napoli e in provincia in questo momento particolare tra visite guidate, concerti, serate musicali, bar, ristoranti ma anche musei, parchi e spiagge e tanto altro. La nostra guida per il prossimo weekend da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2020 con nella prima parte gli eventi a Napoli e nelle vicinanze e poi nella seconda gli eventi da non perdere anche nei luoghi più belli della Campania

Tanti eventi in sicurezza nei posti più belli a Napoli e nelle vicinanze

Cinema all’Aperto 2020 a Napoli: i film dal 20 al 26 luglio

Tutti i film nei tanti cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze per passare qualche ora al fresco in compagnia di un bel film in una location all’aperto.I titoli dal 20 al 26 luglio. Cinema all’Aperto 2020

Jazz in Garden a Palazzo Venezia con omaggi a Pino Daniele

Appuntamento da non perdere venerdì 24 luglio 2020 alle 21:30 nel centro di Napoli. La Quartieri Jazz terrà un concerto tra le suggestive atmosfere di Palazzo Venezia proponendo brani dai propri album ed anche alcuni omaggi del loro ispiratore e maestro Pino Daniele. Jazz in Garden

Cinema sulla spiaggia al Nabilah con Aperitivi al tramonto e Cene in riva al mare

Proiezioni Sonore è una nuova iniziativa che riempirà le serate del giovedì sulla spiaggia del Nabilah tra cinema sotto le stelle, aperitivi e cene in riva al mare. Proiezioni Sonore al Nabilah

Visita e escursione naturalistica al Santuario degli Uccelli a Capo Miseno

Si terrà Giovedì 23 Luglio 2020 dalle ore 18:30 una straordinaria escursione a piedi pomeridiana organizzata dal Touring Club, ed aperta a tutti: l’ escursione naturalistica al Santuario degli uccelli di Capo Miseno. Santuario degli Uccelli a Capo Miseno

AperiVisite alle Catacombe di San Gennaro a Napoli, con visite serali e aperitivo

Ogni venerdì e sabato sera sempre con prenotazione ci saranno le straordinarie e interessanti AperiVisite nelle splendide e suggestive Catacombe di San Gennaro a Napoli. Aperivisite nelle Catacombe.

Arena Puteolana 2020: il cinema sotto le stelle al Rione Terra a Pozzuoli

Cinema all’aperto nel Rione Terra a Pozzuoli con ben 200 i posti disponibili e proiezioni all’aperto negli ampi spazi panoramici nel Largo sedile di porto tutte le sere. Arena Puteolana 2020

Benvenuti al Rione Sanità: Spettacoli itineranti gratuiti di sera al Rione Sanità

Spettacoli itineranti tra vicoli e piazze del quartiere animeranno le sere dei weekend di luglio del Rione Sanità. gli eventi sono gratuiti e inizieranno alle 21,30 ed è obbligatoria la prenotazione al singolo evento. Prossimi: sabato 5 e domenica 26 luglio Benvenuti al Rione Sanità

Cinema all’aperto ai Quartieri Spagnoli in un Complesso del 500

Quasi due mesi di proiezioni di sera a 5 euro ma anche di incontri con attori, attrici, registi, critici e appassionati dei lungometraggi e dei documentari a Napoli nella grande struttura cinquecentesca di Foqus nei Quartieri Spagnoli Cinema all’aperto ai Quartieri

Corsi di yoga gratuiti sul Lungomare di Napoli

Si terranno ogni sabato fino al 25 luglio 2020 dalle ore 9.30 alle ore 11.30, sul Lungomare di Napoli alla Rotonda Diaz dei corsi gratuiti di Yoga a cura della Scuola di Yoga Integrale. Corsi di yoga gratuiti

Concerti al tramonto a Villa San Michele ad Anacapri

Ripartono gli appuntamenti estivi a Anacapri a Villa San Michele, di “Concerti al tramonto” sulla terrazza panoramica della villa, con artisti nazionali e internazionali. A luglio il 24 e il 31. “Concerti al Tramonto“

Il Pozzuoli Jazz Festival dei Campi Flegrei nell’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli

Dopo 12 anni si riapre agli spettacoli l’arena del grande Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, per ospitare l’edizione 2020 del Pozzuoli Jazz Festival dei Campi Flegrei che si terrà nei giorni 20, 24 e 25 luglio 2020. Pozzuoli Jazz Festival

Magie e incontri nei luoghi speciali di Napoli: programma luglio 2020

La Fondazione Premio Napoli e Scabec propongono per il mese di luglio tre serate speciali e gratuite in alcuni tra i luoghi più significativi della città di Napoli. Prossimi spettacoli 24 e 30 luglio. Magie e incontri a Napoli

Luglio in Pineta: spettacoli teatrali e concerti per bambini alla Mostra d’Oltremare

Da giovedì 16 a domenica 26 luglio 2020 si terranno ben 11 spettacoli all’aperto nella Mostra d’Oltremare di Napoli per la rassegna Luglio in Pineta con appuntamenti di teatro e musica per i bambini a partire dai 3 anni. Luglio in Pineta

Arriva Teatro in Cammino con percorsi teatrali per famiglie e ragazzi in sette città

Dal 16 luglio all’8 agosto 2020 a Napoli e in altri comuni della Campania si terrà la 1° edizione di Teatro in Cammino che vede una vera e propria Carovana artistica con tanti interessanti percorsi teatrali per famiglie e ragazzi con rappresentazioni teatrali e performance di teatro di strada. Arriva Teatro in Cammino

Ripartono a Napoli i bus rossi del Napoli City Sightseeing

Si rivedranno per le strade di Napoli dopo 4 mesi di fermo, i caratteristici bus rossi a due piani del Napoli City Sightseeing. Per ora saranno solo 2 bus su 12, che assicureranno solo 11 corse giornaliere rispetto alle 50 di prima del fermo. Napoli City Sightseeing

Regione Lirica: spettacoli all’aperto del San Carlo nei luoghi della Regione Campania

Ritornano i grandi spettacoli all’aperto del Teatro di San Carlo nei luoghi più belli della Regione Campania Prossimo al Sito di Carditello – Caserta – Mercoledì 29 luglio – Sinfonia n. 9 di Ludwig van Beethoven Orchestra diretta da Juraj Valčuha. Regione Lirica: spettacoli del San Carlo

Estate a Napoli 2020: gli eventi di luglio a San Domenico Maggiore

Un ricco programma di eventi per la 41ma edizione di ‘Estate a Napoli 2020’e in particolare a San Domenico Maggiore tutte le sere. Estate a Napoli 2020 a San Domenico Maggiore

7 serate speciali di letteratura e poesia a Capodimonte per il Napoli Teatro Festival

Gli incontri della sezione Letteratura del NTF si terranno dal 21 al 27 luglio 2020 alle ore 19.00 a cura di Silvio Perrella. Incontri che coniugano differenti sguardi sul mondo per celebrare l’arte di scrivere poesia, musica e teatro. 7 serate speciali di letteratura

4 mostre gratuite per il Napoli Teatro Festival Italia a Napoli a Palazzo Fondi

Quest’anno per la tredicesima edizione del NTFI 2020, ci sarà anche la sezione Mostre con ben quattro esposizioni a ingresso gratuito visitabili a Palazzo Fondi, in via Via Medina. Le Mostre del NTF

Metrò del Mare da Napoli al Cilento: linee, orari e costi per il 2020

Anche quest’anno ritorna il servizio di collegamento veloce via aliscafo tra Napoli, Salerno e il Cilento passando anche per Capri. Le vie del Mare in Campania permettono di arrivare dai porti del Cilento a Salerno, Napoli, a Capri, alla Costiera Amalfitana e viceversa. vie del Mare

“Nuovo Cinema Flegreo” film all’aperto a Monte di Procida

E’ iniziata la rassegna cinematografica itinerante “Nuovo Cinema Flegreo” che presenta una serie di proiezioni, incontri, dibattiti e socialità a Monte di Procida e a Bacoli. Prossimi film il 24 e il 27 luglio “Nuovo Cinema Flegreo”

Napoli Teatro Festival: gli spettacoli teatrali da non perdere a Napoli e in Campania

Il Napoli Teatro Festival 2020 che ci presenta dall’1 al 31 luglio 2020 ben 130 spettacoli all’aperto a prezzi popolari da 5 a 8 euro. Tanti eventi in 10 sezioni per 130 spettacoli tra cui ci saranno ben 28 prime teatrali in Italia. Gli spettacoli teatrali da non perdere

Musica sotto le stelle a Villa Pignatelli a Napoli

Da martedì 7 luglio e fino all’11 settembre 2020 si terrà la rassegna “Musica sotto le stelle a Villa Pignatelli” a cura dell’Associazione Alessandro Scarlatti Per le norme di emergenza meno posti in entrata ma due concerti al giorno alle 19 e alle 21. Musica sotto le stelle a Villa Pignatelli

Cinema intorno al Vesuvio 2020: proiezioni gratuite a Villa Vannucchi

Tutte serate gratuite, su prenotazione obbligatoria per l’edizione di quest’anno di Cinema Intorno al Vesuvio la oramai “storica” rassegna a cura di Arci Movie che si svolge nei giardini di Villa Vannucchi a San Giorgio a Cremano fino al 13 agosto. Cinema intorno al Vesuvio 2020

Musica al Centro Antico: concerti gratuiti della Nuova Orchestra Scarlatti

Ben 5 straordinari concerti dal 4 al 26 luglio 2020 della Nuova Orchestra Scarlatti si terranno a luglio nel cuore antico di Napoli gratuiti su prenotazione obbligatoria. Prossimo: sabato 18 luglio 2020 Musica al Centro Antico

Scena Aperta: la rassegna teatrale nel Cortile del Maschio Angioino

Dal 3 luglio al 1 agosto 2020 il Teatro Stabile di Napoli propone nel Maschio Angioino “Scena Aperta” una rassegna teatrale nel cortile. Scena Aperta: la rassegna teatrale

San Laise Jazz: concerti gratuiti di sera nel parco della ex base Nato a Bagnoli

Si terrà dal 10 luglio al 21 agosto 2020 San Laise Jazz – tris d’arte un evento che prevede ben cinque concerti gratuiti di ottimi gruppi jazz il venerdì sera nel grande parco di Bagnoli, il Parco San Laise, nella ex base Nato.Prossimo 24 luglio San Laise Jazz

Saldi Estivi in Campania anticipati al 21 luglio 2020

Saranno probabilmente anticipati a martedì 21 luglio i saldi estivi che erano stati spostati per l’emergenza al 4 agosto. Un aiuto concreto per la ripresa dell’economia Saldi Estivi in Campania

Riapre la Galleria Borbonica con i suoi straordinari percorsi nel sottosuolo di Napoli

Ha riaperto, con tre dei suoi quattro straordinari percorsi, la Galleria Borbonica con visite guidate e seguendo rigide norme di sicurezza Riapre la Galleria Borbonica

Comicon la grande festa del fumetto presenta tanti eventi fino a dicembre 2020

Da luglio a dicembre 2020 si terrà COMICON Extra, un’edizione speciale del grande salone del fumetto con tante attività online e dal vivo che si terranno in tutte le cinque province campane Comicon la grande festa del fumetto

Ritorna Fresko Film il cinema all’aperto a Portici

prezzo 3,50 €. Anche quest’anno dal 4 luglio al 6 settembre 2020 a Portici ritorna il buon cinema all’aperto con la rassegna Fresko Film. Ritorna Fresko Film

R-Estate 2020: attività per bambini nei Musei della Federico II

Tre settimane di attività ludico didattiche per bambini dai 6 ai 10 anni si svolgeranno, anche quest’anno, negli straordinari Musei Universitari di via Mezzocannone della Federico II. R-Estate 2020

4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 24-26 luglio 2020

Ripartono in sicurezza le visite guidate a Napoli e nelle vicinanze nel prossimo weekend di luglio. Ve ne proponiamo 4 da non perdere 4 visite guidate a Napoli

Gli spettacoli del Teatro di San Carlo in Piazza del Plebiscito a Napoli: date e prezzi

Ricomincia con spettacoli all’aperto il Teatro di San Carlo dopo la lunga chiusura per l’emergenza portando in scena, nella grande piazza cittadina, le grandi voci della scena lirica internazionale Prossimo giovedì 23 e domenica 26 luglio alle 21 Il San Carlo in Piazza del Plebiscito

Riapre la spiaggia libera della Gaiola a Napoli: come prenotare

Ha riaperto una delle spiagge libere più belle di Napoli, quella della Gaiola, che si trova all’interno dell’area marina protetta: come prenotare Riapre la spiaggia libera della Gaiola

Il premio Oscar Paolo Sorrentino girerà a Napoli un nuovo film su Maradona

Si chiamerà “È stata la mano di Dio” il nuovo progetto cinematografico del regista napoletano Paolo Sorrentino, probabilmente una sua autobiografia dedicata Diego Armando Maradona Il premio Oscar Paolo Sorrentino girerà a Napoli un film

Gratis al Museo di Capodimonte e a Palazzo Reale per chi ha un biglietto del Napoli Teatro Festival

Chi acquista un biglietto per spettacoli del Festival in questi due grandi Musei potrà fare una visita gratuita in queste 2 istituzioni fino a fine agosto Gratis a Capodimonte e a Palazzo Reale

Parco archeologico del Pausilypon e la Grotta di Seiano: storia, curiosità e come visitarli

Riapre al pubblico il Parco Archeologico Ambientale del Pausilypon, uno dei posti più belli di Napoli. Come visitarlo e la storia di questo eccezionale luogo Parco archeologico del Pausilypon

Film all’aperto nella ex-Base Nato di Bagnoli: il programma del weekend

Anche nel prossimo weekend dal 24 al 26 luglio l’Arena Modernissima propone due grandi arene cinematografiche all’aperto nell’area dell’ex base Nato di Bagnoli da 200 posti ognuna. Cinema all’aperto nella ex-Base Nato

Torna Un Posto al Sole su RAI 3 con nuove puntate registrate in questi giorni

Ritorna dopo 100 giorni Un posto al sole, con le nuove puntate registrate in questi giorni, da lunedì 13 luglio 2020 su RAI 3 al solito orario delle 20 e 45. Torna Un Posto al Sole

Riapre il parco della Villa Floridiana al Vomero e il Museo Pignatelli alla Riviera di Chiaia

Di nuovo aperti a Napoli Villa Pignatelli e il Museo delle carrozze e poi la Villa Floridiana dall’ingresso di via Cimarosa chiuso da sei mesi con i grandi viali che portano all’aiuola grande e al magnifico Belvedere. Riapre Villa Floridiana

Volotea apre una base a Napoli Capodichino con voli da 9,00€

Riprendono i voli all’aeroporto di Capodichino e la compagnia spagnola Volotea apre una base a Napoli con 2 Airbus A319 e 17 destinazioni e lancia anche voli da 9 euro. Volotea apre una base a Napoli Capodichino

Riapre il Museo della Certosa di San Martino a Napoli

Ha riaperto l’intero percorso di visita dello straordinario Museo della Certosa di San Martino a Napoli insieme alla Chiesa, ai Chiostri ed ai giardini.La Certosa di San Martino è un luogo straordinariamente bello che si trova sulla collina del Vomero ed è visibile da tutto il centro di Napoli. Riapre la Certosa di San Martino a Napoli

Guida gratuita nel weekend per le visite al Complesso Monumentale Donnaregina

Anche Sabato 25 e Domenica 26 luglio 2020, pagando solo il costo del biglietto, si potrà avere la guida gratuita per conoscere le meraviglie del Complesso Monumentale Donnaregina Weekend a Donnaregina

Napoli Teatro Festival 2020: 130 spettacoli all’aperto e prezzi da 5 a 8 euro

Comincia il “Napoli Teatro Festival Italia” con 130 spettacoli all’aperto in 19 splendide location di Napoli e della Campania con prezzi popolari. Il festival si terrà dall’1 al 31 luglio 2020 con gli spettacoli divisi in 10 sezioni e con 28 prime di spettacoli italiani. Napoli Teatro Festival

Il Museo Archeologico Georges Vallet riapre gratis in costiera Sorrentina

Ha riaperto al pubblico, con ingresso gratuito, il Museo archeologico della penisola sorrentina Georges Vallet a Piano di Sorrento, che si trova all’interno della grande e bella Villa Fondi De Sangro con il suggestivo giardino a picco sul mare a Piano di Sorrento. Il Museo Archeologico Vallet

Apre al pubblico la Piscina Olimpionica della Mostra d’Oltremare a Napoli

Dal primo luglio riapre al pubblico la piscina olimpionica della Mostra d’Oltremare. Il grande impianto sarà accessibile con prenotazioni tramite app e aprirà dalle ore 10 con ultimo ingresso alle 18 e chiusura dell’impianto alle 18,30. Apre al pubblico la Piscina Olimpionica

Apre una libreria su tre piani a via Luca Giordano al Vomero

Un grande negozio su tre piani nel centro del Vomero, a via Luca Giordano 73 angolo via Pitloo. E’ la nuova sede della libreria Mondadori Bookstore con oltre 60.000 volumi, spazi per i bambini e una grande area per le presentazioni. libreria Mondadori Bookstore

Con il Napoli Teatro Festival ritornano anche i grandi concerti

Parte a Napoli e in Campania il Napoli Teatro Festival 2020 uno tra i primi grandi eventi che ripartirà nella nostra regione. Tra i 130 spettacoli all’aperto a prezzi popolari da 5 a 8 euro dall’1 al 31 luglio anche tanti concerti. I grandi concerti del Napoli Teatro Festival

Rassegna Teatrale nel cortile di Palazzo Firrao a Napoli

Quattro settimane di teatro nel cuore del centro antico di Napoli, in sicurezza, con 12 appuntamenti da Giovedì 25 giugno a giovedì 23 luglio 2020 alle ore 21. Teatro a Palazzo Firrao a Costantinopoli

Drive-in gratuito sulla terrazza parcheggio del centro La Birreria a Napoli per tutto luglio

Un Drive-in gratuito per tutto luglio con ben 27 serate che si terranno sulla terrazza parcheggio del centro commerciale La Birreria di Miano a Napoli. Drive-in gratuito

Nuovo Percorso Sotterraneo nella Basilica della Pietrasanta a Napoli

Riapre la basilica della Pietrasanta nel centro storico di Napoli con un nuovo percorso sotterraneo completamente inedito: un decumano sotterraneo di quasi un chilometro Riapre la Pietrasanta

Le 8 Spiagge più belle di Napoli | Scoprire Napoli

Riaprono le spiagge e vi proponiamo la a nostra lista delle migliori spiagge di Napoli e delle immediate vicinanze dove poter fare un buon bagno Le 8 Spiagge più belle di Napoli

Drive-in, il cinema all’aperto in auto a Pozzuoli: il programma delle proiezioni

Ha riaperto a giugno il Drive In di Pozzuoli, un grande cinema all’aperto che ci consente da tempo di vedere i film comodamente nella nostra auto. Proiezioni tutti i giorni escluso il Martedì. Drive-in a Pozzuoli

Il Parco Benessere delle Terme di Agnano ha riaperto a Napoli

Ha riaperto al pubblico il grande Parco del Benessere dell’antico complesso delle Terme di Agnano che era stato accuratamente ristrutturano l’altro anno. Una grande oasi del benessere in piena città, nella Conca di Agnano, grande ben 44 ettari con alberi secolari, sorgenti termali, sbuffi sulfurei, prati verdi e tante piscine all’aperto e al chiuso. Parco Benessere delle Terme di Agnano

Mostra d’Oltremare: il parco apre tutti i giorni a 1 euro e tanti eventi per l’estate

Costo 1 euro Dal 27 giugno al 20 settembre 2020 “Estate in Mostra” apre il grande parco della Mostra tutti i giorni fino alle 23 a 1 euro e tutti i venerdì, sabato e domenica alle ore 22:00, gli straordinari spettacoli di luci della Fontana Esedra. Sempre in tutti i weekend anche il mercatino del piccolo antiquariato, collezionismo, artigianato e modernariato. Mostra d’Oltremare il parco a 1 euro.

Madre Factory 2020: attività gratuite al Madre tra arte ed ecologia per tutta l’estate

Tante iniziative gratuite dal 17 giugno al 13 settembre 2020 con Madre Factory 2020 un grande programma di inclusione per adulti e bambini attraverso l’arte. Madre Factory 2020

Riparte il Bus del Mare dal Vomero a Capo Miseno per l’Estate 2020

Da sabato 20 giugno 2020 ci sarà il servizio quotidiano della linea estiva di autobus dal Vomero a Capo Miseno con 4 corse di mattina dal Vomero e poi altre 4 da Capo Miseno nel pomeriggio. Riparte il Bus del Mare

Campania Express 2020: 8 treni veloci tra Napoli, Ercolano, Pompei e Sorrento

Ripartono anche per il 2020 i treni veloci dell’EAV del Campania Express sulle linee della ex Circumvesuviana con corse su un treno climatizzato e confortevole con posti prenotati per la costiera sorrentina Campania Express 2020

Spiritus Mundi: mostra gratuita al Maschio Angioino di Napoli

Spiritus Mundi è una mostra gratuita che si terrà fino al 22 luglio 2020 presso la Cappella Palatina del Maschio Angioino di Napoli. Spiritus Mundi

Etruschi e il Mann: la mostra al Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Dopo la riapertura a prezzi ridotti dal 12 giugno 2020 arriva la nuova mostra esposizione gli “Etruschi e il Mann” con ben seicento reperti Etruschi e il Mann

Un Murale di Jorit dedicato a Pino Daniele a Piazza Garibaldi a Napoli

Nella nuova Piazza Garibaldi di recente riqualificata per i lavori della Linea 1 della Metro ci sarà anche un grande Murale di Jorit che rappresenterà il volto di Pino Daniele sul Palazzo Alto delle Ferrovie dello Stato. Un Murale di Jorit dedicato a Pino Daniele

Un’APP per prenotare le spiagge libere a Bacoli, Miliscola e Miseno

A Bacoli c’è un app per prenotare le spiagge libere. Con Prenotalido ci sarà un sicuro accesso alla spiaggia libera scegliendo anche il posto. Un’APP per prenotare le spiagge libere a Bacoli

Il più grande mercato contadino del Sud Italia apre a Napoli

Ha aperto a Napoli, al Parco San Paolo di Fuorigrotta Giovedì 18 giugno 2020 il più grande mercato contadino coperto del Sud Italia che sarà promosso da Coldiretti Napoli e Campagna Amica. Il più grande mercato contadino

Riapre al pubblico la Neapolis Sotterrata nel Complesso di San Lorenzo Maggiore:

Ha riaperto, in sicurezza, uno dei luoghi più belli, antichi e affascinanti di Napoli: gli scavi dell’antica Neapolis sotto il Complesso di San Lorenzo Maggiore. Riapre al pubblico la Neapolis Sotterrata

Aperto a Napoli il Pontile di Bagnoli e prolunga l’orario di apertura dei parchi pubblici

Riapre la bella passeggiata panoramica di quasi un chilometro in mezzo al mare di Bagnoli e vengono anche prolungati gli orari di accesso dei parchi pubblici. Riapre a Napoli il Pontile di Bagnoli.

Tanti eventi in sicurezza nei posti più belli in Campania

Ritorna il Giffoni Film Festival il grande festival internazionale di film per ragazzi

Si terrà tra Agosto e Dicembre 2020 la 50esima edizione del Giffoni Film Festival che quest’anno sarà diviso in 4 fasi con le prime due ad agosto, dal 18 al 22 e dal 25 al 29 agosto 2020, a Giffoni Valle Piana in provincia di Salerno. Giffoni Film Festival

Vietri in Scena: concerti gratuiti nella Villa comunale di Vietri sul Mare

Dal 10 al 28 luglio tanti spettacoli gratuiti nella panoramicissima Villa Comunale di Vietri sul Mare per la rassegna “Vietri in Scena” . Vietri in scena

Salerno Letteratura, il più grande festival letterario del Sud Italia

Dal 18 al 25 luglio 2020 a Salerno ben 160 fra scrittori, musicisti, attori e artisti italiani e stranieri parteciperanno all’ottava edizione di Salerno Letteratura, il più grande festival letterario del Sud Italia. Salerno Letteratura 2020

Festival della Letteratura in Costiera Amalfitana

Dal 1 luglio al 2 ottobre 2020 si terrà un interessante Festival della Letteratura in Costiera Amalfitana Uno straordinario evento tra location splendide come chiese, piazzette, giardini ai palazzi storici i luoghi favolosi come Praiano, Maiori, Amalfi, Atrani, Cetara, Minori, Tramonti Festival della Letteratura

Riaprono le straordinarie grotte di Pertosa dove si può navigare su un fiume sotterraneo

Riaperto al pubblico un luogo bellissimo della Campania, a poco più di un’ora da Napoli, e unico sito speleologico in Europa dove è possibile navigare su un fiume sotterraneo. Nelle grotte è stata scattata la foto “virale” dell’unione (bacio) di 2 rocce dopo 20.000 anni Riaprono le straordinarie grotte di Pertosa

Visite serali nei weekend di Luglio al Belvedere Reale di San Leucio

Un’occasione da non perdere per ammirare al tramonto gli splendidi luoghi del Reale di San Leucio vicino Caserta con il museo della seta e una piccola degustazione di prodotti tipici locali, offerti da aziende del territorio. Visite serali nei weekend a San Leucio

l’Arena Spartacus Festival all’Anfiteatro Campano

Inizia la prima edizione dell’Arena Spartacus Festival una interessante rassegna estiva dedicata a Musica, Cinema, Teatro e Danza nell’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere dal 9 luglio al 15 settembre 2020. l’Arena Spartacus Festival

Le spiagge più belle della Costiera Amalfitana

La costiera Amalfitana in Campania è uno dei luoghi più conosciuti al mondo ed è sicuramente tra i più belli. Le spiagge più belle da quelle di Positano, Ravello, Amalfi a quelle più piccole e inaccessibili. Le spiagge più belle della Costiera

La Grotta Azzurra di Capri riapre al pubblico

Mercoledì 1 luglio riaprirà anche la stupenda grotta Azzurra di Capri, uno dei posti più belli e visitati al mondo con nuove modalità di visita, in sicurezza La Grotta Azzurra di Capri

La Funivia del Monte Faito riaprende le sue corse estive

Riparte, dopo mesi di chiusura, la Pannarella, la particolare funivia del Monte Faito che in pochi minuti ci porta da Castellammare di Stabia al Monte Faito. La Funivia del Monte Faito riapre

Lezioni di Yoga nel Parco Archeologico di Paestum

Lezioni di Yoga tra i Templi di Paestum: la pratica del benessere orientale in un luogo sacro della Magna Grecia con straordinari appuntamenti settimanali che uniranno la cultura orientale e occidentale tra i grandiosi templi di Paestum Lezioni di Yoga a Paestum

Riapre dopo anni la spiaggia del Fiordo di Furore in Costiera Amalfitana

Ha riaperto dall’11 luglio la piccola spiaggia del Fiordo di Furore chiusa dal 2017 per un incendio che provocò danni al costone roccioso sovrastante. La riapertura dopo i lavori di bonifica e messa in sicurezza Riapre dopo anni la spiaggia del Fiordo di Furore

Riapre lo straordinario Sentiero degli Dei tra Agerola e Positano in Costiera Amalfitana

Si riparte sui Monti Lattari con la riapertura del Sentiero degli Dei, lo straordinario percorso di trekking che da Bomerano di Agerola porta fino Positano. Riapre il Sentiero degli Dei

La spiaggia della Resima di Scario riapre dopo 9 anni

E’ una delle spiagge più belle d’Italia e si trova a Scario nell’Area Marina Protetta del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano ed è raggiungibile solo dal mare. spiaggia della Resima

Spiaggia con la prenotazione online ad Anacapri

Prove di ripartenza a Capri dove per la spiaggia del Faro di Punta Carena, nel comune di Anacapri, si potrà accedere solo con la prenotazione Spiaggia con prenotazione online ad Anacapri

Riprendono i cantieri di restauro nel Parco Archeologico di Ercolano

In completamento ad Ercolano un restauro iniziato a gennaio che riguarda la Mensa Marmorea un grande manufatto destinato alle cerimonie Riprendono i cantieri di restauro a Ercolano

Da vedere La Sibilla Cumana: una nuova opera di Jorit nel centro storico di Bacoli

Una straordinaria nuova opera dello street artist Jorit che riporta sui muri di Bacoli la grande storia di questi luoghi con la Sibilla Cumana La Sibilla Cumana: una nuova opera di Jorit

La Campania terza in Italia per le Bandiere Blu: tutte le località e le varie spiagge

Ben 19 comuni con tante spiagge in Campania hanno conquistato l’ambito riconoscimento basato sulla qualità delle acque e sul rispetto dell’ambiente. Campania terza in Italia per le Bandiere Blu

Una nuova scoperta a Paestum: durante gli scavi riemergono i resti di Porta Aurea

Ritrovati a Paestum i resti della Porta Aurea l’accesso nord della città antica, che fu quasi distrutta nel 1829 dalla costruzione dell’antica strada per le Calabrie. Riemergono i resti di Porta Aurea

Ripartono le visite al percorso Archeologico del Rione Terra a Pozzuoli

Si potrà di nuovo visitare lo straordinario percorso archeologico sotto il Rione Terra entrando nella Puteoli del 194 a.C. una grande e vivace città romana, Riapre il Rione Terra a Pozzuoli

Riapre nei weekend la Casina Vanvitelliana del Fusaro

La splendida palazzina borbonica per la caccia sul lago del Fusaro riapre nei fine settimana fino a fine luglio e ci sarà anche una mostra di pittura. Riapre nei weekend la Casina Vanvitelliana

Scopriamo assieme i posti più belli di Napoli

Palazzo Donn’Anna: fascino e mistero del maestoso edificio a picco sul mare

Storia e leggende del suggestivo Palazzo Donn’Anna, emblema della Napoli nobile e accidiosa, seducente e incompiuta. Palazzo Donn’Anna: fascino e mistero

Il palazzo più antico di Napoli è Palazzo d’Angiò, il palazzo dell’Imperatore di Costantinopoli

Un grande e antico palazzo del 1300 sul decumano maggiore di Napoli dove sono passati re, principi, nobili ma anche le migliori intelligenze partenopee come il Pontano, Sannazaro, Cuoco, Croce, Arangio Ruiz, e tanti altri Il palazzo più antico di Napoli Palazzo d’Angiò

La Guglia di San Gennaro è l’obelisco più antico di Napoli | Scoprire Napoli

L’obelischo di San Gennaro è il più antico di Napoli e fu realizzato da Cosimo Fanzago, come ringraziamento al Santo che aveva fermato la lava del Vesuvio del 1631. La Guglia di San Gennaro

La Bandiera degli Stati Uniti della Casa Bianca è fatta con le sete di San Leucio

La grande bandiera americana che vediamo alle spalle dei presidenti USA, nella Sala Ovale della Casa Bianca, è realizzata con le sete provenienti dall’antica fabbrica Borbonica del Belvedere di San Leucio a Caserta. La Bandiera degli Stati Uniti è fatta con le sete di San Leucio

Dove vedere a Napoli i capolavori di Raffaello Sanzio | Scoprire Napoli

Nel 2020 si celebrano i 500 anni della morte del grande artista di Urbino Raffaello Sanzio. Anche a Napoli ci sono delle opere di Raffaello scopriamo dove. I capolavori di Raffaello Sanzio

L’Antico Teatro romano di Neapolis all’Anticaglia: Scoprire Napoli

Non tutti sanno che il Teatro romano di Neapolis si trova nel centro storico di Napoli sul decumano Superiore. Un teatro enorme da 5.000 persone in cui recitò anche Nerone. Il Teatro di Neapolis

Le statue dei Re di Napoli a Piazza Plebiscito | Scoprire Napoli

Otto grandi statue sulla facciata di Palazzo Reale a Napoli che rappresentano i capostipiti delle dinastie che hanno regnato in città. Le statue dei Re di Napoli

Il restauro della Madonna del Divino Amore di Raffaello | Scoprire Napoli

Un dipinto eccezionale di Raffaello Sanzio restaurato magistralmente nei laboratori del grande museo napoletano di Capodimonte e poi esposto. Madonna del Divino Amore di Raffaello

Le corse automobilistiche a Napoli sul Circuito di Posillipo

Vecchi video ci svelano la storia delle corse a Posillipo. Infatti a Napoli dagli anni 30 agli anni 60 ci furono importanti corse automobilistiche con grandissimi campioni. Le corse a Posillipo

l mistero della quarta opera di Caravaggio a Napoli | Scoprire Napoli

A Napoli ci sono tre splendide opere di Caravaggio tra cui l’ultima dipinta dal pittore prima di morire ma è molto probabile che il Merisi ne dipinse un’altra. la quarta opera di Caravaggio

Catacombe San Gaudioso e Basilica Sanità: Scoprire Napoli

Tra i (tanti) gioielli di Napoli ci sono la Basilica di Santa Maria della Sanità detta anche Chiesa del Monacone con le Catacombe di San Gaudioso Catacombe San Gaudioso

Le tre certose della Campania: un patrimonio straordinario

Tra i tantissimi e straordinari luoghi della Campania ne esistono tre che raccolgono un grande patrimonio di valori spirituali, architettonici e artistici. Le tre certose della Campania

Un nuovo volto per la stazione Scampia della Metropolitana

Diventa una nuova stazione dell’arte la stazione Metropolitana di Piscinola-Scampia, la stazione periferica della metro che vuole cambiare il volto al quartiere La nuova stazione di Scampia

La prodigiosa immagine della Madonna di Costantinopoli

Nel centro di Napoli la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli contiene la prodigiosa immagine della Madonna che ha sempre liberato Napoli dalle pestilenze la Madonna di Costantinopoli

Esposto nella Basilica del Carmine il Crocifisso Miracoloso

Esposto in via straordinaria nella Basilica del Carmine il “Crocifisso Miracoloso” che viene mostrato solo in periodi molto particolari Il crocifisso Miracoloso

I luoghi più belli di Napoli e delle vicinanze che hanno riaperto al pubblico

