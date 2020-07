Concerti al tramonto a Villa San Michele ad Anacapri

Appuntamenti il venerdì al tramonto tra le bellezze di Villa San Michele ad Anacapri sulla terrazza panoramica della villa, con artisti nazionali e internazionali.

Ripartono gli appuntamenti estivi a Anacapri a Villa San Michele, la residenza-museo del medico Axel Munthe con la rassegna di “Concerti al tramonto” sulla terrazza panoramica della villa, con artisti nazionali e internazionali.

Per partecipare a “Concerti al Tramonto” è previsto il rispetto delle norme di sicurezza vigenti con distanze sociali e mascherine negli spazi chiusi.

Per partecipare è gradita la prenotazione al numero 081 837 1401 o presentarsi direttamente all’ingresso dell’edificio (su viale Axel Munthe), mezz’ora prima l’inizio del concerto.

Venerdì 24 luglio alle 21 – soprano Ingela Brimberg con arie di Puccini e Verdi accompagnata al pianoforte da Matti Hirvonen.

– soprano Ingela Brimberg con arie di Puccini e Verdi accompagnata al pianoforte da Matti Hirvonen. Venerdì 31 luglio ore 21 – “Canzoni nordiche e musical americani”, con al pianoforte Matti Hirvonen e il soprano Erika Sunnegardh

– “Canzoni nordiche e musical americani”, con al pianoforte Matti Hirvonen e il soprano Erika Sunnegardh Venerdì 7 agosto ore 21 – Concerto sulle note di Liszt, Wagner, Verdi e Shubert con il pianista napoletano Giulio De Luca

– Concerto sulle note di Liszt, Wagner, Verdi e Shubert con il pianista napoletano Giulio De Luca Venerdì 14 agosto ore 21 – pianista Andrea Padova con sonate dedicate a Chopin

– pianista Andrea Padova con sonate dedicate a Chopin Sabato 5 settembre ore 21 – “Rinascere alla vita” pianista nonché biologo molecolare Emiliano Toso con una musica speciale per rilassarsi, riducendo lo stress attraverso i suoni. Il pianoforte è accordato a 432 Hertz, “una frequenza che crea armonia”.

Per partecipare agli eventi è importante prenotarsi e per l’acquisto dei biglietti (prezzo concerti € 15,00; ridotto ragazzi e studenti € 5,00) basta recarsi alla biglietteria mezz’ora prima o, in prevendita, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Per informazioni: tel. 081.8371401

Dal 27 al 29 agosto a Villa San Michele si terrà anche il “Salotto letterario della Sfinge”, con incontri su cinema, letteratura e arte. Il programma, ancora in fase di definizione, prevede una mostra del celebre setificio di Annamaria Alois a San Leucio.

