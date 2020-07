Aperitivi al tramonto e cinema sotto le stelle sulla spiaggia del Nabilah

Giovedì sera sulla spiaggia del Nabilah da non perdere sono con aperitivi al tramonto, cene in riva al mare, cinema sotto le stelle e musiche speciali per chiudere la serata

Anche giovedì 23 luglio ci sarà una serata speciale con il cinema sotto le stelle sulla spiaggia del Nabilah Beach Club di Bacoli. Per tutto il mese di luglio l’appuntamento di Proiezioni Sonore il giovedì sera è un evento speciale che propone una serata al Nabilah con una movie night tra video, sound e mare.

Prenotando un aperitivo o una cena à la carte si potrà infatti anche assistere, dalle 21,30, a degli straordinari film e continuare poi la serata sotto le stelle con una selezione speciale del DJ Cerchietto.

Giovedì 23 luglio musica, il film Dirty Dancing e apericene in riva al mare al Nabilah

Anche giovedì sera una serata molto speciale al Nabilah con Proiezioni Sonore tra ottimi aperitivi al tramonto, cene in riva al mare, il cinema sotto le stelle e le musiche davvero speciali per finire la serata.

Infatti giovedì sera al Nabilah ci sarà Dirty Dancing, il famoso Balli proibiti il film del 1987 diretto da Emile Ardolino e interpretato da Patrick Swayze e Jennifer Grey. Belle le musiche e in particolare il brano principale della colonna sonora, (I’ve Had) The Time of My Life, che vinse l’Oscar ed il Golden Globe. E poi i due interpreti, Bill Medley e Jennifer Warnes, vinsero un Grammy Award come miglior duetto.

Dopo il film le musiche Rock ‘n roll & Br Bop a Hula di DJ Cerchietto per completare una serata veramente speciale.

Una magia che si rinnova ogni giorno e ogni notte al Nabilah Beach Club di Bacoli tra la spiaggia esclusiva con ingressi limitati, il giardino sul mare con un prato vero che si nutre di acqua salata come le tamerici impiantate per dare ombra naturale, il ristorante direttamente sul mare e il cocktail bar che guarda il tramonto.

Proiezioni sonore al Nabilah Beach Club

