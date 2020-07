Ritorna il Giffoni Film Festival il grande festival internazionale di film per ragazzi

Ritorna, diviso in più fasi e per la 50esima edizione, il Giffoni Film Festival il grande festival internazionale di film per ragazzi con un programma di 50 film in concorso

Si terrà tra Agosto e Dicembre 2020 la 50esima edizione del Giffoni Film Festival che quest’anno sarà diviso in 4 fasi con le prime due ad agosto, dal 18 al 22 e dal 25 al 29 agosto 2020, a Giffoni Valle Piana in provincia di Salerno.

Una Edizione speciale del Festival che parte in ritardo per l’emergenza ma con tanta voglia di ricominciare e con ben 47 produzioni internazionali provenienti da tutta Europa e da Canada, Usa, Arabia Saudita, Brasile, Argentina, Uruguay, Israele, Libano, Corea, Svizzera, Rwanda, Vietnam.

Tutti bei film che seguiranno i temi di quest’anno basati della ricerca dell’identità, la complessa relazione genitori-figli, la lotta per i diritti, la violenza, l’amore e la solitudine, ma anche l’omofobia, il razzismo e il rapporto con il diverso.

Le varie fasi del Giffoni Film Festival

Per quanto riguarda le due fasi principali del Festival, che si terranno ad Agosto con tantissime proiezioni, ci saranno ben 33 opere (14 lungometraggi e 19 cortometraggi) che saranno in gara durante la prima fase del festival, in programma dal 18 al 22 agosto 2020. In queste date parteciperanno 200 jurors della sezione Generator +16 (dai 16 ai 17 anni) e 105 ragazzi della categoria Generator +18 (dai 18 anni in su).

Poi altri 14 film (sette lungometraggi e altrettanti cortometraggi) sono previsti nella seconda parte del festival, che si terrà dal 25 al 29 agosto 2020 alla presenza di 305 jurors della sezione Generator +13 (dai 13 ai 15 anni).

Le ultime fasi di un festival che quest’anno si “fa in 4”

#Giffoni50 si fa in quattro, seguendo le disposizioni relative all’emergenza in particolare per grandi manifestazioni come questa che coinvolge tantissimi giovani che saranno presenti nelle prime due fasi di agosto e nelle 2 successive.

E infatti dopo le due sezioni di agosto ci sarà una terza fase in programma tra settembre e novembre e sarà dedicata agli hub europei, alle nuove masterclass, al tour in Italia per il cinquantennale ed a tanto altro.

Poi la fase finale di Dicembre che si terrà dal 26 al 30 dicembre sarà l’occasione per riunirsi con 900 giffoners e le loro famiglie e con le sezioni Gex Doc e Parental Experience, la prima tutta dedicata ai documentari mentre la seconda sarà riservata ai cortometraggi per offrire ai genitori una serie di proiezioni e incontri di approfondimento.

Maggiori informazioni e programma completo

