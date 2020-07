Jazz in Garden a Palazzo Venezia con omaggi a Pino Daniele

Un appuntamento veramente speciale nel giardino di una straordinaria residenza storica nel centro di Napoli con un concerto della Quartieri Jazz, aperitivo e omaggi alla musica di Pino Daniele

Appuntamento da non perdere venerdì 24 luglio 2020 alle 21:30 nel centro di Napoli. La Quartieri Jazz terrà un concerto tra le suggestive atmosfere di Palazzo Venezia proponendo brani dai propri album ed anche alcuni omaggi del loro ispiratore e maestro Pino Daniele.

Arte nell’Arte è il tema della serata della Band Napoletana in giro per la città, un connubio che riscuote sempre più consenso da critica e pubblico. Stavolta la location prescelta per questa bella serata è il giardino pensile e la casina pompeiana di Palazzo Venezia, lo storico edificio di Spaccanapoli dove si è svolta una parte della grande storia della città di Napoli. Il Palazzo è oggi visitabile come appartamento storico.

Il concerto si svolgerà tra il giardino pensile di Palazzo Venezia e la Casina Pompeiana che fu aggiunta in epoca neoclassica, dove c’è anche una piccola cappella denominata “Grotta della Madonnina”.

La Quartieri Jazz Band

La Quartieri Jazz propone sempre una musica straordinaria, ricca di sonorità calde e travolgenti, che avvolgeranno la location, che è tra più suggestive del panorama partenopeo e dove il suono si amplifica ed avvolge l’ascoltatore come una candida coperta.

Ad accompagnare la serata sarà il sound di Mario Romano con la sua chitarra manouche, Alberto Santaniello alla chitarra classica e Dario Franco al basso.

Formula della Serata

La serata prevede uno stuzzicante aperitivo di benvenuto servito ed a seguire il concerto dei Quartieri Jazz.

Concerto a Palazzo Venezia: prezzi, orari e date

venerdì 24 luglio 2020 ore 21.30

Palazzo Venezia in via Benedetto Croce, 19 Napoli

aperitivo servito e concerto in giardino 20 euro

info e prenotazioni 3404893836mail: quartierijazz@live.it

Evento facebook – Sito ufficiale

Tutto l’evento rispetterà le norme vigenti, posti limitati e distanziamento sociale. Presenza di garage in zona segnalati nell’evento facebook.

