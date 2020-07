Cinema all’Aperto 2020 a Napoli: i film dal 20 al 26 luglio

I titoli dei film proiettati sotto le stelle nella settimana dal 20 al 26 luglio 2020

Tanti cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze per passare qualche ora al fresco in compagnia di un bel film in una location all’aperto. Di seguito vi riportiamo l’elenco dei film visibili in queste serate della settimana che va dal 20 al 26 luglio. Per maggiori informazioni cliccate sul singolo link del post dove troverete tutte le notizie su quell’arena.

Cinema all’aperto ai Quartieri Spagnoli in un Complesso del 500

Prezzo 5 euro – Quasi due mesi di proiezioni di sera ma anche di incontri con attori, attrici, registi,ecc. in un complesso del ‘500 ai Quartieri Spagnoli a Napoli.

Lunedì 20 Luglio – SORRY WE MISSED YOU

SORRY WE MISSED YOU Martedì 21 Luglio – LARGO BARACCHE

LARGO BARACCHE Mercoledì 22 Luglio – THE FAREWELL – UNA BUGIA BUONA

THE FAREWELL – UNA BUGIA BUONA Giovedì 23 Luglio – IL SINDACO DEL RIONE SANITA’

IL SINDACO DEL RIONE SANITA’ Venerdì 24 Luglio – C’ERA UNA VOLTA…A HOLLYWOOD

C’ERA UNA VOLTA…A HOLLYWOOD Sabato 25 Luglio – C’ERA UNA VOLTA…A HOLLYWOOD

C’ERA UNA VOLTA…A HOLLYWOOD Domenica 26 Luglio – RITRATTO DELLA GIOVANE IN FIAMME

Film all’aperto nella ex-Base Nato di Bagnoli

Prezzo 5 euro – Ogni settimana dal mercoledì alla domenica l’Arena Modernissima propone due grandi arene cinematografiche all’aperto da 200 posti ognuna.

Mercoledì 22 luglio 2020 – sala 1 – C’ERA UNA VOLTA…A HOLLYWOOD – sala 2 – DOPO IL MATRIMONIO

– sala 1 – C’ERA UNA VOLTA…A HOLLYWOOD – sala 2 – DOPO IL MATRIMONIO Giovedì 23 luglio 2020 – sala 1 – IL LADRO DI CARDELLINI – sala 2 – TUTTO IL MIO FOLLE AMORE

– sala 1 – IL LADRO DI CARDELLINI – sala 2 – TUTTO IL MIO FOLLE AMORE Venerdì 24 luglio 2020 – sala 1 – da definire- – sala 2 – da definire

– sala 1 – da definire- – sala 2 – da definire Sabato 25 luglio 2020 – sala 1 – IL TRADITORE– sala 2– PARASITE

sala 1 – IL TRADITORE– sala 2– PARASITE Domenica 26 luglio 2020 – sala 1 – IL SINDACO DEL RIONE SANITA– sala 2 – CATTIVE ACQUE

Drive-in gratuito sulla terrazza parcheggio del centro La Birreria a Napoli per tutto luglio

Prezzo Gratis – Un Drive-in gratuito per tutto luglio sulla terrazza parcheggio del centro commerciale La Birreria di Miano a Napoli.

martedì 21 luglio 2020: HARRY TI PRESENTO SALLY

HARRY TI PRESENTO SALLY mercoledì 22 luglio 2020: LA SIRENETTA

LA SIRENETTA giovedì 23 luglio 2020: FORREST GUMP

FORREST GUMP venerdì 24 luglio 2020: QUATTRO MATRIMONI E UN FUNERALE

QUATTRO MATRIMONI E UN FUNERALE sabato 25 luglio 2020: MISSION IMPOSSIBLE II

MISSION IMPOSSIBLE II domenica 26 luglio 2020: SALVATE IL SOLDATO RYAN

Cinema intorno al Vesuvio 2020: proiezioni gratuite a Villa Vannucchi

Prezzo Gratis – Tutte serate gratuite, su prenotazione obbligatoria per Cinema Intorno al Vesuvio nei giardini di Villa Vannucchi

Lunedì 20/07/2020 – CHE FARE QUANDO IL MONDO È IN FIAMME?

CHE FARE QUANDO IL MONDO È IN FIAMME? martedì 21/07/2020 – INSYRIATED

INSYRIATED mercoledì 22/07/2020 – IL CITTADINO ILLUSTRE

IL CITTADINO ILLUSTRE giovedì 23/07/2020 – LA GRANDE BELLEZZA

LA GRANDE BELLEZZA venerdì 24/07/2020 – GRAND BUDAPEST HOTEL

GRAND BUDAPEST HOTEL sabato 25/07/2020 – IL LADRO DI CARDELLINI

IL LADRO DI CARDELLINI domenica 26/07/2020 – INSIDE OUT

Ritorna Fresko Film il cinema all’aperto a Portici

Prezzo 3,50 euro – Fino al 6 settembre 2020 a Portici ritorna il buon cinema all’aperto con Fresko Film

Lunedi 20 Luglio – 18 REGALI

18 REGALI Martedì 21 luglio – 18 REGALI

18 REGALI mercoledì 22 luglio – PINOCCHIO

PINOCCHIO giovedì 23 luglio – PINOCCHIO

PINOCCHIO venerdì 24 luglio – L’IMMORTALE

L’IMMORTALE sabato 25 luglio – L’IMMORTALE

L’IMMORTALE domenica 26 luglio – 7 ORE PER FARTI INNAMORARE

Cinema sulla spiaggia al Nabilah con Aperitivi al tramonto e Cene in riva al mare

Proiezioni Sonore si svolge il giovedì sera sulla spiaggia del Nabilah sotto le stelle, aperitivi e cene in riva al mare.

Giovedì 23 Luglio DIRTY DANCING segue serata musicale Rock ‘n roll

Drive-in, il cinema all’aperto in auto a Pozzuoli: il programma delle proiezioni

Al Drive In di Pozzuoli, un grande cinema all’aperto per vedere i film nella nostra auto. Proiezioni tutti i giorni escluso il Martedì.

Lunedi 20 Luglio – GLI ANNI PIU BELLI

GLI ANNI PIU BELLI Martedì 21 luglio – ————–

mercoledì 22 luglio – GLI ANNI PIU BELLI

GLI ANNI PIU BELLI giovedì 23 luglio – AMMEN

AMMEN venerdì 24 luglio – AMMEN

AMMEN sabato 25 luglio – AMMEN

AMMEN domenica 26 luglio – AMMEN

