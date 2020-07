Luglio in Pineta: spettacoli teatrali e concerti per bambini alla Mostra d’Oltremare

11 spettacoli tra teatro, musica e laboratori organizzati negli spazi all’aperto della pineta vicina al Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare

Da giovedì 16 a domenica 26 luglio 2020 si terranno ben 11 spettacoli all’aperto nella Mostra d’Oltremare di Napoli per la rassegna Luglio in Pineta con appuntamenti di teatro e musica per i bambini a partire dai 3 anni.

Gli eventi si terranno negli ampi spazi all’aperto della pineta che circonda il Teatro dei Piccoli che verranno proposti in condizioni di sicurezza nel pieno rispetto delle vigenti norme di emergenza.

L’organizzazione sarà a cura di tre associazioni, che da anni si occupano di produzioni per bambini, e precisamente Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora.

Una programmazione quotidiana all’aria aperta con eventi di teatro, musica e laboratori tutta dedicata ai piccoli e alle loro famiglie che hanno sofferto molto durante la recente emergenza.

11 eventi all’aperto nella pineta della Mostra d’Oltremare

Dal 16 al 26 luglio ogni giorno ci saranno appuntamenti da non perdere. L’apertura e l’accoglienza del pubblico inizierà alle ore 17.30 dall’ingresso in Viale Usodimare, lato Zoo e poi con inizio ore 18 ci sarà un’ora di attività laboratoriali tra musica, giochi teatrali e exhibit a tema scientifico e botanico.

Gli spettacoli inizieranno alle 19 e ci saranno sia performance teatrali che concerti che affascineranno i bambini e i loro accompagnatori. Si inizia giovedì 16 luglio con le “Nuvola d’acqua e d’aria” una produzione teatrale Le Nuvole/Casa del Contemporaneo con Sandra Mouaikel che porterà i bambini in un suggestivo e fiabesco viaggio a bordo di un fantastico spazio scenico ideato da Monica Forster.

Il giorno, venerdì 17, sempre dopo alle 19 ci sarà il primo dei due “Concerti in pineta”, proposto dal Progetto Sonora mentre sabato 18 ci saranno “Le favole della saggezza” proposte da I Teatrini cui seguiranno, domenica 19, “Le storie di Cipollino” proposte da Le Nuvole/Casa del Contemporaneo.

Luglio in Pineta: il programma

Giovedì 16/7 – Le Nuvole/Casa del Contemporaneo NUVOLA

Venerdì 17/07 – Progetto Sonora CONCERTO in Pineta

Sabato 18/7 – I Teatrini LE FAVOLE DELLA SAGGEZZA

Domenica 19/7 – Le Nuvole/Casa del Contemporaneo CIPOLLINO

Lunedi 20/7 – I Teatrini IL POPOLO DEL BOSCO

Martedì 21/7 – Le Nuvole/Casa del Contemporaneo GIROTONDO INTORNO AL MONDO

Mercoledì 22/7 – I Teatrini L’ALBERO DEL SOLE

Giovedì 23/7 – Progetto Sonora RACCONTANDO RODARI (concerto-Spettacolo, musiche di Nino Rota)

Venerdì 24/7 – Le Nuvole/Casa del Contemporaneo PULCINELLA CHE PASSIONE

Sabato 25/7 – Progetto Sonora CONCERTO in Pineta

domenica 26/7 – I Teatrini COME ALICE…

“Luglio in Pineta” : prezzi, orari e date

Quando: dal 16 al 26 luglio 2022

dal 16 al 26 luglio 2022 Orari: Accoglienza e biglietteria alle 17.30, laboratori alle 18, spettacoli alle 19.

Accoglienza e biglietteria alle 17.30, laboratori alle 18, spettacoli alle 19. Dove: Mostra d’Oltremare di Napoli, ingresso dal lato Zoo su Viale Kennedy

Mostra d’Oltremare di Napoli, ingresso dal lato Zoo su Viale Kennedy Prezzo biglietto: euro 5.00 – prenotazione obbligatoria al tel. 3270795871

euro 5.00 – prenotazione obbligatoria al tel. 3270795871 Contatti e informazioni: facebook Teatrodeipiccolinapoli,

