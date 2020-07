Estate a Napoli 2020: gli eventi di luglio al Complesso monumentale di San Domenico Maggiore

Noto il programma di Estate a Napoli 2020 Sosteniamo la cultura. Diffondiamo la bellezza un fitto susseguirsi di eventi di musica, teatro, danza, mostre che si terranno in più luoghi della città da luglio a ottobre. Di seguito gli eventi di San Domenico Piazza d’arti

Un ricco programma di eventi per la 41ma edizione di ‘Estate a Napoli 2020’, la manifestazione del Comune di Napoli per l’estate in città. Tante manifestazioni interessanti nonostante il momento difficilissimo che tutti stanno vivendo con eventi che si svolgeranno dalla metà di luglio ai primi di ottobre, tutte le sere, in diverse location. Un programma nato per dare un segnale forte di entusiasmo e per sostenere la cultura e diffondere la bellezza,

Le manifestazioni per San Domenico Piazza d’arti

Da luglio a ottobre il Convento di San Domenico Maggiore sarà al centro della quotidiana vita culturale cittadina con attività mattutine, pomeridiane e serali, Si terranno infatti prove teatrali, presentazioni di libri al tramonto, aperitivi musicali in prima serata e poi musica, teatro e danza nel cortile grande, mostre incontri e tanto altro.

Per partecipare agli eventi bisogna prenotare ai numeri/indirizzi indicati. Alcuni eventi sono ad ingresso libero altri costano tra gli 8 e i 15 euro. Di seguito il programma degli eventi di luglio 2020.

Convento San Domenico Maggiore – Cortile e Chiostro – luglio

Sabato 18 luglio ore 21.15 – Segreti e quarantene – Letture e monologhi tratti dall’omologo romanzo comico di e con Gianfranco Gallo a cura di Città Mediterranee Costo € 12 info: 3391651761

Omaggio ai grandi interpreti della Canzone napoletana del ‘900 uno spettacolo di Espedito De Marino con Cordofoni Band, ospite Marina Bruno a cura di associazione Focus ingresso libero su prenotazione info: 3713707294 Lunedì 20 luglio ore 20.30 – La Paranza di Romeo Barbaro in concerto Voglia di ricominciare Concerto di canzoni, ballate, poesie e danze a cura di Accademia artistica Piccola Napoli Costo € 10 info: 3382012482 – romeobarbaro@hotmail.it

Spettacolo di intrattenimento con momenti musicali con Amedeo Colella e Dario Carandente a cura di Insolitaguida Napoli e Teatro Lazzari Felici Costo € 12 info: 08119256964 – 3389652288 Mercoledì 22 luglio ore 21.00 – La Sirena mi canta dentro Concerto di atmosfera magica con suoni ancestrali intimamente abbracciate dalle incantevoli melodie napoletane a cura di Gruppo archeologico Kyme costo € 12 info: 3393573893

Concerto di atmosfera magica con suoni ancestrali intimamente abbracciate dalle incantevoli melodie napoletane a cura di Gruppo archeologico Kyme costo € 12 info: 3393573893 Giovedì 23 luglio ore 21.15 – “Yes I Know… Pino Daniele . Tra pazzia e blues: storia di un Masaniello newpolitano ” racconto/reading di Carmine Aymone, tratto dal suo libro omonimo edito da Hoepli. Ad accompagnare l’autore in scena: Larry Del Prete al piano (che ha pubblicato il cd “Pino Daniele unplugged”) Enzo Anastasio (sax), Emidio Ausiello (percussioni) e Andrea Aymone (chitarra). Yes I know… Pino Daniele. Tra pazzia e blues. Storia di un Masaniello newpoletano. Ingresso libero su prenotazione info e prenotazioni: facebook carmine aymone

Sabato 25 luglio ore 21:00 – Processo ad una Strega di Annamaria Russo con Marianita Carfora, Marco Palumbo, Bruno Minotti, Andrea De Rosa, Ramona Tripodi, Alfredo Mundo musiche: Ensamble strumentale e vocale Musica Reservata a cura di Il Pozzo e il pendolo Costo € 10 info: 0815422088 – info@ilpozzoeilpendolo.it

di Luigi Pirandello diretto e interpretato da Paolo Cresta a cura di Il Pozzo e il pendolo Costo € 10 info: 0815422088 – info@ilpozzoeilpendolo.it Lunedì 27 luglio ore 21.00 – A riveder le stelle – concerto a cura di Il Pozzo e il pendolo Costo € 10 info: 0815422088 – info@ilpozzoeilpendolo.it

– concerto a cura di Il Pozzo e il pendolo Costo € 10 info: 0815422088 – info@ilpozzoeilpendolo.it Martedì 28 luglio ore 21.30 – Formiche Stand up comedy italiana a cura di The Comedy Club Costo € 15 – ridotto €10 info: 3397660993

Stand up comedy italiana a cura di The Comedy Club Costo € 15 – ridotto €10 info: 3397660993 Mercoledì 29 luglio ore 21.00 – Il senso del dolore di Maurizio de Giovanni a cura di Il Pozzo e il pendolo Costo €10 info: 0815422088 – info@ilpozzoeilpendolo.it

di Maurizio de Giovanni a cura di Il Pozzo e il pendolo Costo €10 info: 0815422088 – info@ilpozzoeilpendolo.it Giovedì 30 luglio ore 19.00 – Concerto di Oyoshe, Peppoh e Speaker Cenzou a cura di 4 raw city sound costo € 8 info: 3333212667 – 3394114253

a cura di 4 raw city sound costo € 8 info: 3333212667 – 3394114253 Venerdì 31 luglio ore 21:00 – R…Estate a Napoli a cura di Alan De Luca “Ricominciamo noi tre” Spettacolo di cabaret e musica con Mario Albano, Ciro Coppola, Genny Ruocco costo € 10 Info e prenotazioni 3319396264

