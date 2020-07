Arriva Teatro in Cammino con percorsi teatrali per famiglie e ragazzi in sette città

Tra Napoli, Piano di Sorrento, Lacedonia, Santa Maria Capua Vetere, Massa Lubrense, Pomigliano d’Arco e Benevento ci sarà una carovana di artisti pronta ad esibirsi e a divertire grandi e piccini a soli 3 euro: arriva la prima edizione di Teatro in Cammino.

Dal 16 luglio all’8 agosto 2020 a Napoli e in altri comuni della Campania si terrà la 1° edizione di Teatro in Cammino che vede una vera e propria Carovana artistica con tanti interessanti percorsi teatrali per famiglie e ragazzi con rappresentazioni teatrali e performance di teatro di strada.

Ben 19 appuntamenti fino all’8 agosto, con il contributo del Teatro Pubblico Campano e tutti i comuni partecipanti con l’adesione di tante compagnie artistiche teatrali.

Teatro in Cammino coinvolgerà ben sette diversi comuni campani, dove otto compagnie e circa 150 addetti tra artisti tecnici ed operatori dello spettacolo, proporranno le loro simpatiche rappresentazioni portando il teatro nelle piazze e nei luoghi all’aperto per regalare momenti di bellezza e divertimento.

Teatro in Cammino 2020 – Programma

Gli spettacoli si terranno nelle città e nei luoghi indicati. Il Costo del biglietto d’ingresso è di € 3,00 e la prenotazione è obbligatoria ai numeri indicati.

16 luglio – ore 18:30, al Parco Corto Maltese, in Via Hugo Pratt – Napoli – Le favole della saggezza , prodotto da I Teatrini. (Info e prenotazioni: 081.5851096)

, prodotto da I Teatrini. (Info e prenotazioni: 081.5851096) 17 luglio – ore 18:30, il TAN Teatro Area Nord, in Via Nuova Dietro la Vigna, 20 – Napoli- Mascherata Universale dei Magazzini di Fine Millennio da “La storia di tutte le storie” di Gianni Rodari. (Info e prenotazioni: 081.5851096)

dei Magazzini di Fine Millennio da “La storia di tutte le storie” di Gianni Rodari. (Info e prenotazioni: 081.5851096) 17 luglio – ore 18:30, al Parco Giovanni Paolo II – Pomigliano d’Arco – La vecchia scortecata di Mutamenti/Teatro Civico 14 Doppio appuntamento La vera storia di Cappuccetto Rosso, del Teatro Eidos (Info e prenotazioni: Fondazione Imbriani 340.1040120)

– di Mutamenti/Teatro Civico 14 Doppio appuntamento del Teatro Eidos (Info e prenotazioni: Fondazione Imbriani 340.1040120) 18 luglio – ore 18:30 – Parco Giovanni Paolo II – Pomigliano d’Arco – La Baracca dei Buffoni in Fleur e poi a seguire Mascherata Universale dei Magazzini di Fine Millennio (Info e prenotazioni: Fondazione Imbriani 340.1040120)

– e poi a seguire dei Magazzini di Fine Millennio (Info e prenotazioni: Fondazione Imbriani 340.1040120) 19 luglio – ore 18:30 – – Parco Giovanni Paolo II – Pomigliano d’Arco – Il teatrino di Mangiafuoco , della Mansarda Teatro dell’Orco. Subito dopo Bianca, Neve e i tre Settenani di Mutamenti/Teatro Civico 14 (Info e prenotazioni: Fondazione Imbriani 340.1040120)

– , della Mansarda Teatro dell’Orco. Subito dopo di Mutamenti/Teatro Civico 14 (Info e prenotazioni: Fondazione Imbriani 340.1040120) 19 luglio – ore 18:30 – Piazza Bovio a Santa Maria Capua Vetere – Il fachiro e il professore della Baracca dei Buffoni e subito dopo Le favole della saggezza dei I Teatrini sono (Info e prenotazioni: 0823.813179)

– della Baracca dei Buffoni e subito dopo dei I Teatrini sono (Info e prenotazioni: 0823.813179) 23 luglio – ore 18:30 – teatro Mulino Pacifico – Benevento – Fleur de La Baracca dei Buffoni e Mascherata Universale dei Magazzini di Fine Millennio (Info e prenotazioni: 0824.47037 / 338.1457688)

de La Baracca dei Buffoni e dei Magazzini di Fine Millennio (Info e prenotazioni: 0824.47037 / 338.1457688) 26 luglio – ore 18:30 – Parco Giovanni Paolo II – Pomigliano d’Arco – La cicala, la formica di Teatro Eidos e poi Cappuccetto rosso de La Mansarda Teatro dell’Orco (Info e prenotazioni: 0823.813179)

– di Teatro Eidos e poi de La Mansarda Teatro dell’Orco (Info e prenotazioni: 0823.813179) 29 luglio – ore 18:30 – Chiostro dell’Immacolata – Piano di Sorrento – Bianca, Neve e i tre Settenani di Mutamenti/Teatro Civico 14 (Info e prenotazioni: Teatro delle Rose 081.8786165 – 5341859)

– Mutamenti/Teatro Civico 14 (Info e prenotazioni: Teatro delle Rose 081.8786165 – 5341859) 30 luglio- ore 18:30 – Piazza Sant’Agata – Massa Lubrense – Le favole della saggezza dei Teatrini (Info e prenotazioni: Teatro delle Rose 081.8786165 – 5341859)

dei Teatrini (Info e prenotazioni: Teatro delle Rose 081.8786165 – 5341859) 7 agosto – ore 18:30 – Piazzetta San Nicola – Lacedonia – Il fachiro e il professore di La Baracca dei Buffoni e, subito dopo, La vera storia di Cappuccetto Rosso di Teatro Eidos. (Info e prenotazioni: 339.4414338 – 392 9643670)

di La Baracca dei Buffoni e, subito dopo, di Teatro Eidos. (Info e prenotazioni: 339.4414338 – 392 9643670) 8 agosto – ore 18:30 – Piazzetta San Nicola – Lacedonia – Gedeone cuor di fifone de la Mansarda (Info e prenotazioni: 339.4414338 – 392 9643670)

