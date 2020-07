Lettere d’amore: weekend teatrale al Museo Madre

Al Madre il Museo d’arte contemporanea Donnaregina un weekend teatrale con in scena le lettere dei grandi artisti per uno spettacolo coprodotto dalla Fondazione Donnaregina e il Nuovo Teatro Sanità

Sabato 18 e domenica 19 luglio al Museo Madre di Napoli ci sarà un weekend all’insegna dell’arte, del teatro e dell’amore. Sia sabato che domenica, alle ore 18.30 e alle ore 20.00, andrà in scena “Lettere d’amore”, uno spettacolo teatrale che porta sulle scene gli intimi epistolari di grandi poeti, scrittori e artisti.

Al Madre le lettere di Pessoa, Byron, Kahlo, Wilde, Aleramo e Campana, London, Rodin, Gauguin, Van Gogh, Camus, Miller, Monet per uno spettacolo in coproduzione della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee con il Nuovo Teatro Sanità.

Gli artisti, siano poeti, pittori, grandi scrittori o uomini di cultura hanno dedicato da sempre lettere alla persona amata e lo spettacolo che vedremo al Madre propone i sentimenti e i segreti inconfessabili di alcuni dei grandi artisti del nostro secolo.

Dalla passione tra Frida Kahlo e Diego Rivera a l’amore violento tra Dino Campana e Sibilla Aleramo e poi le poetiche parole che Pessoa dedicò a Ophèlia Queiroz nella loro storia clandestina dovuta alla differenza d’età.

Ma sulle scene del Madre vedremo anche le missive che Jack London, autore di “Zanna Bianca”, dedicò all’amata Anna Stunsky o le parole di George Byron, Oscar Wilde, Vincent Van Gogh, Albert Camus e tanti altri artisti che prenderanno vita nel cortile del museo d’arte contemporanea.

Lettere d’amore è uno spettacolo con la direzione artistica di Mario Gelardi, che vede come interpreti Annalisa Direttore, Gennaro Maresca, Gaetano Migliaccio, Enrico Pacini, Carlo Vannini.

Lettere d’amore al Madre: prezzi, orari e date

Quando: Sabato 18 e domenica 19 luglio

Sabato 18 e domenica 19 luglio Orari: alle ore 18.30 e alle ore 20.00

alle ore 18.30 e alle ore 20.00 Dove: Museo Madre via Settembrini 17 Napoli

Museo Madre via Settembrini 17 Napoli Prezzo biglietto: 8 euro

8 euro Contatti e informazioni: prenotazione obbligatoria al numero 3396666426 oppure all’indirizzo email info@nuovoteatrosanita.it Evento ufficiale

