Salerno Letteratura 2020: il più grande festival letterario del Sud Italia

160 scrittori, musicisti, attori e artisti italiani e stranieri animeranno per otto giorni il centro storico di Salerno per Salerno Letteratura il più grande festival letterario del Sud

Dal 18 al 25 luglio 2020 a Salerno ben 160 fra scrittori, musicisti, attori e artisti italiani e stranieri parteciperanno all’ottava edizione di Salerno Letteratura, il più grande festival letterario del Sud Italia.

A Salerno letteratura 2020 per otto giorni ci saranno narratori italiani e internazionali, giornalisti, filosofi, libri ed artisti che, nel centro storico, incontreranno i lettori, presenteranno libri, parteciperanno a dibattiti e animeranno questo grande evento.

Il festival è ideato e organizzato da Ines Mainieri, che assieme ai nuovi codirettori artistici, Gennaro Carillo, Matteo Cavezzali e Paolo Di Paolo, ha preparato un interessantissimo programma di incontri, presentazioni, dibattiti ma anche di laboratori per bambini, arte e musica che troverete alla fine del post.

I luoghi del festival 2020

Un’edizione particolare di Salerno letteratura per un anno particolare, pensata in ogni dettaglio per la situazione delicata che stiamo vivendo e organizzata su spazi aperti e ampi, in cui poter partecipare in sicurezza a performance musicali, dialoghi letterari, dibattiti sui temi centrali del nostro tempo.

Previste varie misure di sicurezza con misurazione della temperatura, disinfettante per le mani, mascherina obbligatoria durante l’accesso e l’uscita e distanza di sicurezza.

Salerno Letteratura 2020 si terrà infatti in luoghi aperti del centro storico di Salerno tra l’Atrio del Duomo, Largo barbuti, Tempio di Pomona, Museo diocesano, Corte della Guardia di finanza di via Duomo e l’Arena del mare.

I partecipanti a Salerno Letteratura

Parteciperanno a Salerno Letteratura David Quammen, Regis Jauffret, Eshkol Nevo, Cathleen Shine, David Leavitt, Philippe Vilain, Hanne Orstavik, Pierre Lemaitre, Ferzan Ozpetek, Ermanno Cavazzoni, Marco Risi, Walter Veltroni, Sandro Veronesi, Chiara Gamberale, Filippo La Porta, Luca Bottura, Eva Cantarella, Michele Ciliberto, Francesco Tuccari, Guido Vitiello, Maurizio De Giovanni, Valerio Massimo Manfredi, Antonio Moresco, Marino Niola, Emanuele Trevi, Melania Mazzucco, Andrea Vianello, Stefano Feltri, Francesca D’aloja, Claudia Durastanti, Tony Laudadio, Terzo Segreto Di Satira, Masneri & Minuz, Claudio Giunta, Massimo Osanna e molti altri.

Salerno letteratura 2020: programma completo

Alcuni eventi sono a pagamento altri gratuiti ma per poter assistere agli eventi, anche quelli gratuiti è obbligatoria la prenotazione anche on line dal sito

Maggiori informazioni – Salerno letteratura 2020

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata