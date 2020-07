Visita e escursione naturalistica al Santuario degli Uccelli a Capo Miseno

© rblakewarren

Una straordinaria escursione pomeridiana a piedi organizzata dal Touring Club ci permetterà di scoprire un luogo eccezionale vicino Napoli con anche un aperitivo e degustazione di prodotti a km zero.

Si terrà Giovedì 23 Luglio 2020 dalle ore 18:30 una straordinaria escursione a piedi pomeridiana organizzata dal Touring Club, ed aperta a tutti: l’ escursione naturalistica al Santuario degli uccelli di Capo Miseno

Miseno è la frazione balneare di Bàcoli, un piccolo borgo, ricco di spiagge, che ebbe una grande importanza storica nell’antichità. Infatti il lago di Miseno e la vicina baia accolsero nel I secolo, con Augusto, i cantieri navali e la flotta romana imperiale che erano già stanziati nel Portus Julius del lago di Lucrino, che già allora era insabbiato.

La sede della Flotta Imperiale Augustea

La configurazione naturale della costa favorì la realizzazione di uno dei più grandi e articolati complessi portuali dell’epoca, con una baia aperta e un bacino chiuso, il lago di Miseno o Mare Morto, e con gallerie scavate nei promontori, come quelle delle punte Pennata e Sarparella, che creavano un gioco di correnti destinato a evitarne l’insabbiamento.

Non mancano in zona resti recuperati ai piedi di un’altura come il sacello degli Augustali, di età giulio-claudia e dedicato al culto imperiale, i cui reperti sono nel Museo archeologico di Baia e poi altri tra cui piccolo teatro, meglio visibile dal mare e altri.

Una straordinaria Visita naturalistica e come partecipare

L’escursione partirà dal faro di Capo Miseno e si andrà verso la sommità del promontorio tra la fitta macchia mediterranea, lecci, ginestre attraversando un luogo eccezionale. Il Santuario degli uccelli è, infatti, un sentiero naturalistico poco conosciuto che arrampica sull’affascinante promontorio di Miseno nei Campi Flegrei.

La visita è promossa dal Touring Club Italiano. I partecipanti saranno accompagnati dal geologo Pierluigi Musto e dal naturalista Roberto Gabriele, presidente dell’associazione Vivara Onlus, per scoprire la natura di questa area straordinaria a pochi chilometri da Napoli.

Appuntamento Giovedì 23 luglio 2020 h 18,30 al faro di capo Miseno in Via Faro a Capo Miseno. Poi alle ore18,40 inizierà la passeggiata naturalistica in collaborazione con le guide naturalistiche dell’Associazione Vivara Onlus e aperitivo con degustazione di prodotti a km zero.

Si consiglia di lasciare le vetture sulle strisce o presso i parcheggi fronte mare. Non c’è possibilità di parcheggio al faro.

