Sagra del Cinghiale 2020 a Dugenta (BN)

Ripartono, in sicurezza, le sagre in Campania e si inizia con quella del Cinghiale a Dugenta nel beneventano

Riprendono in Campania le sagre e le feste all’aperto nel rispetto della nuova normativa di sicurezza, e non poteva non ripartire una sagra che si tiene da molti anni, precisamente dal 1980. Infatti, la Sagra del Cinghiale di Dugenta si terrà quest’anno nei weekend dal 10 Luglio al 9 Agosto 2020.

Una sagra dove troveremo il buon cinghiale della zona con tanti piatti tipici realizzati con la sua carne e naturalmente i buoni vini originali della zona beneventana.

E ogni anno, nei fine settimana estivi, si ripete questa sagra in cui potremo degustare ottimi piatti a base di Cinghiale in una in un’atmosfera di festa campestre come in una grande trattoria all’aperto.

Nel menù della sagra del cinghiale di Dugenta ci saranno Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale, Fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, Ravioli al ragù di cinghiale Strozzapreti e Braciata accompagnati dai vini beneventani.

Non mancheranno momenti di intrattenimento con balli e canti folkloristici e si potranno anche acquistare direttamente tutti i prodotti tipici realizzati con la carne del cinghiale. La Sagra del Cinghiale ha ripreso in sicurezza dal sabato 11 luglio e si terrà nei weekend fino 9 Agosto 2020.

Valgono le regole riportante nelle normative per l’emergenza per questo tipo di eventi con igienizzazione delle mani, distanziamento, anche se l’evento si svolgerà all’aperto, e ai percorsi previsti per il pagamento e la somministrazione dei cibi e delle bevande.

È preferibile la prenotazione ai numeri 346/137213 – 349/5593370 – 0824/978685. E necessario prenotare la vostra partecipazione per la sagra che si terrà tutti i venerdi’, sabato e domenica fino al domenica 9 agosto. Per i partecipanti Tegamino e Brocca in Omaggio.

La sagra si terrà a Dugenta in località via Fossi ancora più facilmente raggiungibile, sia per chi viene da Napoli, sia per chi viene da Caserta. Imboccare la fondo Valle Isclero e prendere la prima uscita Dugenta; all’incrocio svoltare a destra e poi subito a sinistra, ci sarà il nostro personale ad accogliervi

Maggiori informazioni: Sagra del cinghiale a Dugenta