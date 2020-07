Cinema all’aperto per l’Estate 2020 a Napoli | I film in programma

I cinema all’aperto per passare una bella serata al fresco in città e nelle vicinanze vedendo un film in sicurezza ed anche nella propria auto.

Ripartono gli eventi a Napoli e nelle calde serate estive in città e nelle vicinanze, si potrà passare qualche ora al fresco in compagnia di un bel film in una location all’aperto. Ed anche quest’anno per fortuna a Napoli ci sono sempre tanti cinema all’aperto che propongono, molte ogni sera, bei film dell’ultima stagione.

Non si hanno notizie della oramai storica e grande arena al Parco del Poggio ai Colli Aminei, ma ci sono al momento altre location con arene che sono già attive, e in piena attività, a Napoli e nelle vicinanze. Sui singoli link troverete la programmazione aggiornata.

Cinema sulla spiaggia al Nabilah con Aperitivi al tramonto e Cene in riva al mare

Proiezioni Sonore è una nuova iniziativa che riempirà le serate del giovedì sulla spiaggia del Nabilah tra cinema sotto le stelle, aperitivi e cene in riva al mare. Proiezioni Sonore al Nabilah

Cinema all’aperto ai Quartieri Spagnoli in un Complesso del 500

Quasi due mesi di proiezioni di sera a 5 euro ma anche di incontri con attori, attrici, registi, critici e appassionati dei lungometraggi e dei documentari a Napoli nella grande struttura cinquecentesca di Foqus nei Quartieri Spagnoli Cinema all’aperto ai Quartieri

Film all’aperto nella ex-Base Nato di Bagnoli

In ogni weekend dal mercoledì alla domenica l’Arena Modernissima propone due grandi arene cinematografiche all’aperto nell’area dell’ex base Nato di Bagnoli da 200 posti ognuna. Cinema all’aperto nella ex-Base Nato

Drive-in gratuito sulla terrazza parcheggio del centro La Birreria a Napoli per tutto luglio

Un Drive-in gratuito per tutto luglio con ben 27 serate che si terranno sulla terrazza parcheggio del centro commerciale La Birreria di Miano a Napoli. Drive-in gratuito

Cinema intorno al Vesuvio 2020: proiezioni gratuite a Villa Vannucchi

Tutte serate gratuite, su prenotazione obbligatoria per l’edizione di quest’anno di Cinema Intorno al Vesuvio la oramai “storica” rassegna a cura di Arci Movie che si svolge nei giardini di Villa Vannucchi a San Giorgio a Cremano fino al 13 agosto. Cinema intorno al Vesuvio 2020

Drive-in, il cinema all’aperto in auto a Pozzuoli: il programma delle proiezioni

Ha riaperto a giugno il Drive In di Pozzuoli, un grande cinema all’aperto che ci consente da tempo di vedere i film comodamente nella nostra auto. Proiezioni tutti i giorni escluso il Martedì. Drive-in a Pozzuoli

Ritorna Fresko Film il cinema all’aperto a Portici

prezzo 3,50 €. Anche quest’anno dal 4 luglio al 6 settembre 2020 a Portici ritorna il buon cinema all’aperto con la rassegna Fresko Film. Ritorna Fresko Film

Ischia Global Film & Music Festival con tante proiezioni gratuite

Dal 12 al 19 luglio 2020 ci sarà la 18esima edizione dell’Ischia Global Film & Music Festival con proiezioni gratuite ogni giorno nelle sale di 2 storici cinema di Ischia Ischia Global Film & Music Festival