Musica sotto le stelle a Villa Pignatelli a Napoli

Ritornano i concerti dell’Associazione Alessandro Scarlatti con Musica sotto le stelle a Villa Pignatelli con una novità. Per le norme di emergenza meno posti in entrata ma due concerti al giorno alle 19 e alle 21

Da martedì 7 luglio e fino all’11 settembre 2020 si terrà la rassegna “Musica sotto le stelle a Villa Pignatelli” a cura dell’Associazione Alessandro Scarlatti. Concerti che si ripetono sin dall’inizio degli anni ’70 e anche quest’anno non potevano mancare.

Musica sotto le stelle proporrà vari repertori musicali, dal cameristico alla musica barocca fino al jazz e sempre in sicurezza, perché in base alle normative dal 10 luglio, ci saranno di due spettacoli a sera, alle ore 19 e alle 21, con un numero massimo di 80 spettatori per favorire il distanziamento.

18 concerti interessanti che inizieranno martedì 7 luglio alle ore 21 con lo spettacolo di film e musica Cinematografo Viviani, canzoni e film, e la sonorizzazione dal vivo di due cortometraggi provenienti dalla tradizione del cinema muto napoletano.

Dal secondo appuntamento del 10 luglio ci saranno due appuntamenti a serata (ore 19 e ore 21) e partirà la rassegna di concerti con lo ScarlattiLab Barocco di Antonio Florio, che presenta la novità assoluta “Il tempo di Benedetto Ferrari” concerto dedicato alla figura di un compositore che ha attraversato da protagonista le varie fasi del Seicento musicale italiano.

La rassegna proseguirà poi con vari appuntamenti fino al 4 agosto (ore 19 e ore 21) con il concerto con il giovane Quartetto Henao e il pianista Costantino Catena, e poi riprenderà a settembre con gli ultimi due appuntamenti.

Musica sotto le stelle a Villa Pignatelli – programma

Martedì 7 luglio 2020, Villa Pignatelli – ore 21 – Cinematografo Vivani – Canzoni e Film Sonorizzazione dei film Scarpetta e l’americana ( 1908) con Vincenzo Scarpetta Un amore selvaggio (1912) con Raffaele Viviani e Luisella Viviani. Antonella Monetti voce e fisarmonica Michele Signore violino, mandolino e mandoloncello

Sonorizzazione dei film Scarpetta e l’americana ( 1908) con Vincenzo Scarpetta Un amore selvaggio (1912) con Raffaele Viviani e Luisella Viviani. Antonella Monetti voce e fisarmonica Michele Signore violino, mandolino e mandoloncello Venerdì 10 luglio 2020, Villa Pignatelli – ore 19 e ore 21 – Benedetto Ferrari e il suo tempo – Musiche di Benedetto Ferrari, Francesco Cavalli, Marco Uccellini,Giovanni Felice Sances – ScarlattiLab Barocco

Musiche di Benedetto Ferrari, Francesco Cavalli, Marco Uccellini,Giovanni Felice Sances – ScarlattiLab Barocco Martedì 14 luglio 2020, Villa Pignatelli – ore 19 e ore 21 – 1770: Mozart a Napoli – Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Domenico Cimarosa, Domenico Scarlatti. Dario Candela, pianoforte

Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Domenico Cimarosa, Domenico Scarlatti. Dario Candela, pianoforte Venerdì 17 luglio 2020, Villa Pignatelli – ore 19 e ore 21 – Canto di Ringraziamento – Un racconto di Sandro Cappelletto per il Quartetto op.132 di Ludwig van Beethoven in memoria di Piero Farulli nel centenario della nascita . Quartetto Savinio

Un racconto di Sandro Cappelletto per il Quartetto op.132 di Ludwig van Beethoven in memoria di Piero Farulli nel centenario della nascita . Quartetto Savinio Martedì 21 luglio 2020, Villa Pignatelli – ore 19 e ore 21 – Riflessi dall’Oriente – Musiche di Robert Schumann, Johannes Brahms, Antonín Dvořák . Maria Libera Cerchia e Antonello Cannavale, piano duet

Musiche di Robert Schumann, Johannes Brahms, Antonín Dvořák . Maria Libera Cerchia e Antonello Cannavale, piano duet Venerdì 24 luglio 2020, Villa Pignatelli – ore 19 e ore 21. Musiche di Niccolò Paganini, Eugène Ysaÿe, Ludwig van Beethoven, Henryk Wieniawski, Giuseppe Gibboni, violino Fabio Silvestro, pianoforte

Musiche di Niccolò Paganini, Eugène Ysaÿe, Ludwig van Beethoven, Henryk Wieniawski, Giuseppe Gibboni, violino Fabio Silvestro, pianoforte Martedì 28 luglio 2020, Villa Pignatelli – ore 19 e ore 21 – Piano Solo – Stefania Tallini pianoforte

Stefania Tallini pianoforte Venerdì 31 luglio 2020, Villa Pignatelli – ore 19 e ore 21 – Viaggi impossibili – Musiche di Olivier Messiaen, Claude Debussy.Ciro Longobardi, pianoforte

Musiche di Olivier Messiaen, Claude Debussy.Ciro Longobardi, pianoforte Martedì 4 agosto 2020, Villa Pignatelli – ore 19 e ore 21 – Musica con vista – Musiche di Giacomo Puccini, Robert Schumann. Quartetto Hemao Costantino Catena, pianoforte

Musiche di Giacomo Puccini, Robert Schumann. Quartetto Hemao Costantino Catena, pianoforte Martedì 8 settembre 2020, Villa Pignatelli – ore 21 – Scarlatti Winds – Eugenio Ottieri, direttore Musiche di Gounod, Mozart, Britten

Eugenio Ottieri, direttore Musiche di Gounod, Mozart, Britten Venerdì 11 settembre 2020, Villa Pignatelli – ore 21 Musiche di Maurice Ravel, Johannes Brahms Quartetto Mitja Francesco Solombrino, viola

Musica sotto le stelle a Villa Pignatelli – Biglietti

Il costo del biglietto per Musica sotto le stelle è Intero: 10 Euro, Ridotto under 30: 5 Euro Non saranno in vendita biglietti all’ingresso al concerto. I biglietti saranno in vendita esclusivamente online presso Azzurro Service e presso le Prevedite Concerteria, Il Botteghino, MCRevolution, Promos e canale Azzurroservice.

Nel rispetto del distanziamento sociale la Associazione Alessandro Scarlatti limita il pubblico a 80 spettatori: per questa ragione la maggior parte dei concerti saranno ripetuti.

Per informazioni Infoline: 081 406011 dell’Associazione Alessandro Scarlatti.