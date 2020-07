Festa della luna piena in Kayak e sulle terrazze di Villa Fattorusso sul mare di Posillipo

Serata speciale a Posillipo con una straordinaria uscita serale in Kayak e poi con una festa sulle terrazze sul mare di Villa Fattorusso per ammirare la bellezza della Luna Piena

Sabato 4 Luglio 2020 una serata veramente speciale sul mare di Posillipo a Napoli. Il full moon kayak è una serata in kayak sul mare di Posillipo per ammirare la luna piena dal mare come non l’avete mai vista e poi, tutti assieme, sulle terrazze di Villa Fattorusso alle Rocce Verdi per gustare un gustoso piatto di pasta e brindare insieme.

La Festa della luna piena è organizzata da Kayak Napoli e Aloha eventi e ci consentirà di ammirare la bellezza della Luna Piena direttamente dal mare.

Una serata straordinaria che si concluderà in una location dà favola quale è Villa Fattorusso dove, al rientro dell’uscita in Kayak potremo goderci la luna piena sulle splendide terrazze con un gustoso piatto di pasta e un brindisi tutti assieme.

Programma del Full Moon Kayak a Posillipo

La Festa della luna piena del 4 Luglio 2020 inizia con l’uscita in Kayak dalle 18:30 con Kayak Napoli per ammirare il Golfo di Napoli illuminato dalla luna piena direttamente dal mare. Dopo si proseguirà con la festa sulle terrazze delle Rocce Verdi.

Per partecipare Prezzo €30,00 Adulti – €20,00 bambini 4-13 anni. Tutte le informazioni sulle misure di sicurezza previste per l’evento vanno richieste all’organizzatore.

Festa della luna piena: Prenotazioni e informazioni