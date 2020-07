Film all’aperto nelle 2 Arene nella ex-Base Nato di Bagnoli: programma 1-5 luglio 2020

Grande successo per il cinema all’aperto dell’Arena Modernissima che quest’anno si è spostata nella Ex Base NATO a Bagnoli su due 2 arene diverse con 2 film ogni sera: il programma del prossimo weekend.

Ha ripreso dal 26 giugno l’Arena Modernissima con due grandi arene cinematografiche all’aperto nell’area dell’ex base Nato di Bagnoli. Il gruppo Stella Film, che ha sale cinematografiche in città che ancora non hanno riaperto, propone nelle due arene di Bagnoli circa 200 posti in ognuna su due piazzali diversi dell’ex base Nato e, pertanto, ogni sera ci saranno due film diversi da scegliere come in un multisala all’aperto.

Il cinema sotto le stelle di ExBase costa sempre 5€ per il posto unico e non è necessaria la prenotazione. La visione sarà disponibile fino ad esaurimento posti.

Alla ex-Base ci saranno due spazi ampi con proposte diverse per godersi un film in totale sicurezza, con il giusto distanziamento sociale. Non sappiamo se c’è l’obbligo della mascherina perché è una proiezione all’aperto ma è sempre meglio portarla e adottare le misure di sicurezza disposte dalle normative in vigore.

La programmazione dall’1 al 5 luglio 2020 di Arena Modernissima

Il cinema nella Ex Base NATO ci sarà nei prossimi giorni da mercoledì 1 luglio fino a domenica 5 luglio 2020 con 2 Schermi su due grandi piazzali da 200 posti ognuno.

La programmazione è la seguente e i film iniziano alle 21,30.

Mercoledì 1 luglio 2020 – sala 1 – I Miserabili – sala 2 – 1917

Giovedì 2 luglio 2020 – sala 1 – Trolls World Tour – sala 2 – Sorry We Missed You

Venerdì 3 luglio 2020 – sala 1 – 7 Ore Per Farti Innamorare – sala 2 – La Dea Fortuna

Sabato 4 luglio 2020 – sala 1 – Il giorno più bello del mondo – sala 2 –Hammamet

Domenica 5 luglio 2020 – sala 1 – Piccole Donne (Little Women) – sala 2 – The Farewell – Una Bugia Buona

