Cinema sotto le stelle sulla spiaggia del Nabilah con aperitivo al tramonto e cena in riva al mare

I giovedì dell’estate sulla spiaggia del Nabilah tra aperitivi al tramonto, cene in riva al mare, cinema sotto le stelle e musiche speciali per chiudere la serata

Grande successo per il cinema sotto le stelle sulla spiaggia del Nabilah Beach Club di Bacoli. L’appuntamento è per il giovedì sera con Proiezioni Sonore, che propone serate speciali al Nabilah con una movie night tra video, sound e mare.

Se si prenota un aperitivo o una cena à la carte si potrà infatti assistere, dalle 21,30, a degli straordinari film e continuare poi la serata sotto le stelle con una selezione speciale del DJ Cerchietto.

Giovedì 2 luglio musica, cinema con il film “Hitch – Lui sì che capisce le donne” e cene in riva al mare al Nabilah

Il giovedì sera è diventata una serata molto speciale al Nabilah grazie a Proiezioni Sonore tra ottimi aperitivi al tramonto o cene in riva al mare, il cinema sotto le stelle e le musiche davvero speciali per finire la serata. E questa settimana Giovedì 2 luglio ci sarà Hitch in riva al mare al Nabilah.

Pellicole e musiche scelte con cura per farci godere sulla spiaggia del Nabilah tanti quei film divenuti cult di Quentin Tarantino, di Ferzan Ozpetek, di Paolo Sorrentino e i brani di Morricone, Rota e di tanti altri maestri della grande musica.

E poi la passione del DJ Cerchietto renderà uniche le notti del giovedì al Nabilah tra vestigia romane e scenari magici.

Il programma delle prossime serate del giovedì al Nabilah Beach Club

Le serate del giovedì sera al Nabilah continuano giovedì 2 luglio con Hitch – Lui sì che capisce le donne, un film di Andy Tennant, che ci propone la bellissima storia di Hitch, conosciuto con il nome di Dottor Rimorchio, che aiuta gli uomini a conquistare le donne delle quali sono innamorati. Un giorno, però, finisce anche lui coinvolto in una relazione che lo mette in seria difficoltà.

Dopo il film le musiche Funky/ Hip Hop Heroes di DJ Cerchietto per completare una serata veramente speciale.

Una magia che si rinnova ogni giorno e ogni notte al Nabilah Beach Club di Bacoli tra la spiaggia esclusiva con ingressi limitati, il giardino sul mare con un prato vero che si nutre di acqua salata come le tamerici impiantate per dare ombra naturale, il ristorante direttamente sul mare e il cocktail bar che guarda il tramonto.

Proiezioni sonore al Nabilah Beach Club