Apre al pubblico la Piscina Olimpionica della Mostra d’Oltremare a Napoli

Dal primo luglio riapre al pubblico la piscina olimpionica della Mostra d’Oltremare

La grande piscina olimpionica della Mostra d’Oltremare a Napoli, completamente rinnovata per le Universiadi dello scorso anno, riaprirà al pubblico mercoledì 1 luglio 2020. Si aggiunge al programma di «Estate in Mostra» che presenta tante cose da fare nella Mostra tra parco pubblico aperto fino alle 23 a un euro tutti i giorni fino a metà settembre e tante altre iniziative in particolare nel weekend.

Il grande impianto sarà accessibile con prenotazioni tramite app e aprirà dalle 9,30 con il check-in, verifica della registrazione e altre incombenze: la vasca sarà fruibile dalle ore 10 con ultimo ingresso alle 18 e chiusura dell’impianto alle 18,30.

Dal lunedì al venerdì l’ingresso intero costerà 12 euro e il ridotto, per under 14 e over 65, di 8 euro ed è comprensivo di lettino. Il sabato, la domenica e i festivi l’ingresso intero sarà di 16 euro, mentre il ridotto, di 12 euro.

Ci sarà un numero massimo di ingressi giornalieri previsti in base alle norme di sicurezza e sarà consentito l’accesso a sole 150 persone rispetto ai 525 dello scorso anno.

I titoli di ingresso dovranno essere già in possesso degli utenti e saranno acquistabili obbligatoriamente on line, e solo in caso di disponibilità di posti, presso la biglietteria della piscina.

Maggiori informazioni – Mostra d’Oltremare Napoli